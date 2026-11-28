Κύμα αφίξεων μεταναστών καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νότια της Κρήτης.

Σε επιχειρήσεις διάσωσης δεκάδων μεταναστών προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/11) δυνάμεις του Λιμενικού και της Frontex στα νότια της Κρήτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, το Λιμενικό προχώρησε σε περισυλλογή 274 ατόμων που εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Με τη συνδρομή από δυνάμεις Frontex οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Οι επιχειρήσεις των λιμενικών αρχών συνεχίστηκαν όλο το πρωί, καθώς καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό νότια της Γαύδου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, εντοπίστηκε μία ακόμη λέμβος με 36 μετανάστες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στην περιοχή.

Οι καιρικές συνθήκες στο σημείο αναφέρονται ως καλές.