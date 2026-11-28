Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος της Frontex, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού 43 ατόμων από τη βραχώδη περιοχή «Άμπελος» της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, από το σημείο απεγκλωβίστηκαν διά θαλάσσης 41 αλλοδαποί, καθώς και δύο άτομα που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος της Frontex, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.

Τέσσερις από τους απεγκλωβισθέντες μεταφέρονται με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, προκειμένου να διακομιστούν σε νοσηλευτική μονάδα για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.