«Η κακοκαιρία του επόμενου 48ώρου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα».

Την εξέλιξη της κακοκαιρίας Άργος που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα το επόμενο 48ωρο παρουσιάζει ο Σάκης Αρναούτογλου μέσα από νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο έμπειρος προγνώστης καιρού δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο, αποτυπώνοντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την προβλεπόμενη εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

«Η κακοκαιρία του επόμενου 48ώρου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου. Μέσα από το βίντεο, οι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν μια συνοπτική εικόνα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ημερών.

Δείτε το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=u7Wxeb8Kxjs}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Στην Αττική ιδιαίτερη προσοχή από τα ξημερώματα και κυρίως από τις πρωινές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής! Οι βροχές αναμένεται να αποκτήσουν κατά τόπους μεγάλη ένταση στο λεκανοπέδιο, αλλά και στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα του νομού. Αξιόλογες βροχές και στη δυτική Αττική. Σταδιακή εξασθένηση μέσα στο απόγευμα, ενώ στα ανατολικά του νομού δεν αποκλείεται νέα ενίσχυσή τους προς το βράδυ» ανέφερε.

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid02ETxxvCV3N8Y9vxENpjQzKSG4YGTKgCKBeqcmBNkszwtAqxDMvVimw7Sxsi7GStSjl}