Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το πρωί του Σαββάτου (28/11) η κακοκαιρία Άργος σε βόρεια και νότια Κέρκυρα.

Πλήθος επεμβάσεων για άντληση νερών έκανε το πρωί του Σαββάτου (28/11) η πυροσβεστική καθώς η κακοκαιρία Άργος άρχισε ήδη την επέλαση της στη Δυτική Ελλάδα με αρκετά προβλήματα να εντοπίζονται στην Κέρκυρα.

Μάλιστα, η Πυροσβεστική προχώρησε σε επιχειρήσεις για άντληση νερού από σπίτια και για απεγκλωβισμό οδηγών, ενώ δρόμοι έκλεισαν από τη βροχή σε αρκετά σημεία της Κέρκυρας. Σε δύο περιπτώσεις οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν άτομα που είχαν μείνει μέσα στα αυτοκίνητά τους σε επαρχιακό δρόμο, στην περιοχή Πετριτή.

Στη νότια Κέρκυρα, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει 7 περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επέμβει σε 4 από αυτά. Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό 2 ατόμων από τα αυτοκίνητα τους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τα Ιόνια Νησιά, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής, κίνδυνο πλημμυρών και ισχυρούς ανέμους.