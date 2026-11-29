Τι ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αντώνης Σαμαράς σε εκδήλωση σε κεντρικό μαγαζί της Θεσσαλονίκης, συνομίλησε με πολίτες και ιδιαίτερα νέους, θέλοντας να ακούσει τη νέα γενιά και τα προβλήματά της.

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή απόψε, γιατί δεν υπάρχει πιο ωραίο θέαμα που γεμίζει τη συνείδηση και την πίστη μας στο αύριο, από το να βλέπει κανείς τους νέους να ενδιαφέρονται και να αγαπάνε την πατρίδα τους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός για να προσθέσει:

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«Εγώ σας λέω ότι μπορούμε να είμαστε μαζί για να παλέψουμε. Θα είμαστε μια γροθιά ενωμένη». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το όραμα για ένα καλύτερο αύριο δεν είναι άπιαστο.

{https://x.com/samaras_antonis/status/2126997822260084957}