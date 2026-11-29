Σε επιφυλακή οι αρχές για το πέρασμα της κακοκαιρίας «Άργος» που σήμερα (29/11) μπήκε στη δεύτερη και πιο επικίνδυνη φάση της.

Οδηγίες προς τους πολίτες μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ για την κακοκαιρία «Άργος» εξέδωσε η Πολιτική Προστασία το μεσημέρι της Κυριακής (29/11).

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία με την ονομασία ΑΡΓΟΣ με βροχές και καταιγίδες προβλέπεται σήμερα Κυριακή (29/11/2026) και αύριο Δευτέρα (30/11/2026) σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας. Πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι.

Πιο συγκεκριμένα

1. Σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

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β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Αύριο Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Τι κάνουμε σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Η Πολιτική Προστασία παρέχει επιπλέον οδηγίες ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι πολίτες όταν υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Εάν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι:

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, καθώς ο κεραυνός μπορεί να μεταφερθεί μέσω των καλωδίων.

Αποσυνδέστε τις τηλεοράσεις τόσο από την κεραία όσο και από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Μην αγγίζετε τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και τις σωληνώσεις στην κουζίνα ή στο μπάνιο, καθώς αποτελούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Εάν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο:

Σταματήστε σε ασφαλές σημείο στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα που υπάρχει πιθανότητα να πέσουν πάνω στο όχημα.

Παραμείνετε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και ενεργοποιήστε τα προειδοποιητικά φώτα έκτακτης ανάγκης μέχρι να υποχωρήσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα παράθυρα και αποφύγετε να αγγίζετε μεταλλικά αντικείμενα.

Μην επιχειρείτε να περάσετε από δρόμους που έχουν πλημμυρίσει.

Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

Αναζητήστε καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, καθίστε αμέσως στο έδαφος, χωρίς να ξαπλώσετε.

Εάν βρίσκεστε μέσα σε δάσος, αναζητήστε προστασία κάτω από πυκνά κλαδιά χαμηλών δέντρων.

Μην επιλέγετε ποτέ ως καταφύγιο ένα ψηλό δέντρο όταν βρίσκεστε σε ανοιχτή έκταση.

Αποφύγετε τα χαμηλά σημεία του εδάφους, καθώς υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας.

Μην παραμένετε κοντά σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικές γραμμές ή φράχτες.

Κρατήστε απόσταση από μεταλλικά αντικείμενα, όπως αυτοκίνητα, ποδήλατα και εξοπλισμό κατασκήνωσης.

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες και κάθε άλλη συγκέντρωση νερού.

Εάν βρίσκεστε μέσα στη θάλασσα, βγείτε αμέσως στην ακτή.

Εάν είστε μόνοι σε επίπεδη και ανοιχτή έκταση και αισθανθείτε τις τρίχες των μαλλιών σας να ανασηκώνονται, ένδειξη ότι επίκειται κεραυνός, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή του με το έδαφος. Παράλληλα, απομακρύνετε από πάνω σας μεταλλικά αντικείμενα.