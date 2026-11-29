Η κακοκαιρία «Άργος» επηρεάζει σχεδόν το σύνολο του νομού από τα βόρεια και τα ανατολικά έως τα δυτικά και τα νότια προάστια.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το βράδυ τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» μπαίνει σήμερα, Κυριακή (29/11), στη δεύτερη και πιο ραγδαία φάση της.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης ο Κηφισός παρουσιάζει αυξημένη ροή υδάτων, δίχως ωστόσο η στάθμη στην οποία βρίσκεται, όπως φαίνεται σε βίντεο του Orange Press Agency, να εμπνέει ανησυχία.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, η βροχόπτωση επηρεάζει σχεδόν το σύνολο του νομού από τα βόρεια και τα ανατολικά έως τα δυτικά και τα νότια προάστια, τον Πειραιά και το Σούνιο.

Υπολογίζεται πως μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 55,4 mm βροχής στο Χαϊδάρι ενώ στον Πειραιά 43,4 mm την ώρα. Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συσσώρευση υδάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην περιοχή της Βούλας. Εξαιτίας των νερών στο οδόστρωμα, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της συμβολής της λεωφόρου με την οδό Ιωάννη Μεταξά. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο έχει ήδη αποκατασταθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

​Η Αττική παραμένει σε καθεστώς κόκκινης μετεωρολογικής προειδοποίησης, με τα φαινόμενα να προκαλούν δυσχέρειες στο οδικό δίκτυο, ενώ στο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ με απαγορευτικό απόπλου σε πολλές γραμμές.

Οι περιοχές που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα:

- Στις Σποράδες.

- Στην Εύβοια.

- Στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα.

- Στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο.

Υπενθυμίζεται ότι από το βράδυ του Σαββάτου έχει ενεργοποιηθεί το 112 για Εύβοια, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Μαγνησία και Σποράδες, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.