Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν τροπολογίες που ανοίγουν τον δρόμο για αναθεώρηση των κανόνων προστασίας της φύσης.

Σφοδρή κριτική σε ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ασκεί με σημερινή (29/11) της ανακοίνωση η ΕΛΑΣ υποστηρίζοντας ότι μέλη του κυβερνώντος κόμματος συμβαδίζουν με ακροδεξιές λογικές όσον αφορά την προστασία της φύσης και του Περιβάλλοντος.

«Δύο διαδοχικές ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκαλύπτουν πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη μετάβαση. Τη μία μέρα, και οι επτά ευρωβουλευτές της έδωσαν την ψήφο τους σε τροπολογία της ευρωπαϊκής σκληρής Δεξιάς που ανοίγει τον δρόμο για αναθεώρηση των νόμων προστασίας της φύσης», αναφέρει αρχικά στην ανακοίνωση του ο τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΕΛΑΣ.

«Την επομένη, και οι επτά ψήφισαν να αναβληθούν για δύο χρόνια κρίσιμοι κανόνες για τις εκπομπές μεθανίου. Αυτή τη δεύτερη συμφωνία τη διαπραγματεύτηκε εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας και στηρίχτηκε και στις ψήφους της ακροδεξιάς», συνεχίζει η σχετική δήλωση.

Τέλος, στο μήνυμα της η αριστερή παράταξη εγκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να «αναλάβει τις ευθύνες του» και καταλήγει: «Η ΝΔ, τελικά, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση των σκανδάλων και της ακρίβειας. Είναι και η κυβέρνηση που επιλέγει να συμπράττει με την Ακροδεξιά σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών».

Αναλυτικά:

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«Δύο διαδοχικές ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκαλύπτουν πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη μετάβαση. Τη μία μέρα, και οι επτά ευρωβουλευτές της έδωσαν την ψήφο τους σε τροπολογία της ευρωπαϊκής σκληρής Δεξιάς που ανοίγει τον δρόμο για αναθεώρηση των νόμων προστασίας της φύσης.

Την επομένη, και οι επτά ψήφισαν να αναβληθούν για δύο χρόνια κρίσιμοι κανόνες για τις εκπομπές μεθανίου. Αυτή τη δεύτερη συμφωνία τη διαπραγματεύτηκε εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας και στηρίχτηκε και στις ψήφους της ακροδεξιάς. Αυτή είναι η πολιτική υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας. Στην Ελλάδα διεκδικεί την ψήφο των πολιτών στο όνομα του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας. Στην Ευρώπη όμως χτίζει πλειοψηφίες με την Ακροδεξιά, αποδυναμώνοντας την περιβαλλοντική προστασία και εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των λόμπι.

Υπέρ της διετούς αναβολής ψήφισαν και οι επτά ευρωβουλευτές της ΝΔ (Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Φρέντι Μπελέρης, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Ελεονώρα Μελέτη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Τσιόδρας, Γιώργος Αυτιάς) μαζί με τη Γαλάτω Αλεξανδράκη, τον Εμμανουήλ Φράγκο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Ποιον εξυπηρετεί η διετής αναβολή για τις εκπομπές μεθανίου;

Το μεθάνιο είναι ένα από τα ισχυρότερα αέρια του θερμοκηπίου. Εκλύεται, μεταξύ άλλων, κατά την εξόρυξη και τη μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου, κυρίως μέσα από διαρροές. Συμβάλλει σημαντικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στην επιτάχυνση της κλιματικής κρίσης. Με την απόφαση που εγκρίθηκε στο Στρασβούργο, σημαντικές υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς μετατίθενται κατά δύο χρόνια: από το 2027 στο 2029. Η αναβολή ήταν παλιό αίτημα της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων.

Η μείωση των εκπομπών μεθανίου, ωστόσο, δεν είναι απλώς μια περιβαλλοντική υποχρέωση. Είναι και μια ουσιαστική ευκαιρία για εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Λιγότερος έλεγχος στις εκπομπές, μεγαλύτερο κόστος για την κοινωνία. Η πολιτική επιλογή της αναβολής δεν προστατεύει τους καταναλωτές από την ακρίβεια. Αντίθετα, καθυστερεί την εφαρμογή κανόνων που μπορούν να περιορίσουν τη σπατάλη ενεργειακών πόρων, να ενισχύσουν τη διαφάνεια στην αγορά και να υποχρεώσουν τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων να αναλάβει τις ευθύνες της.

Ο Τομέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΕΛΑΣ καλεί τις προοδευτικές δυνάμεις να υπερασπιστούν από κοινού τις δύο οδηγίες για τη φύση και να απαιτήσουν την άμεση εφαρμογή του κανονισμού για το μεθάνιο στην Ελλάδα.

Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να αναλάβει την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί.

Η ΝΔ, τελικά, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση των σκανδάλων και της ακρίβειας. Είναι και η κυβέρνηση που επιλέγει να συμπράττει με την Ακροδεξιά σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών».