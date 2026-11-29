Όλα τα αθλητικά γεγονότα που έχουν τηλεοπτική μετάδοση σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Ο «τελικός» Ισπανία - Ελλάδα για τα προκριματικά του Mundobasket αλλά και τα ντέρμπι της Super League ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και Άρης – Ολυμπιακός ξεχωρίζουν από το σημερινό (29/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη μάχη στην Premier League μεταξύ Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως και η αναμέτρηση της Κόμο του Τάσου Δουβίκα με τη Γιουβέντους για τη Serie A.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

10:35 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βαλένθια (Warm Up)

11:45 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)

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12:00 Magenta Sport 6 ATP Challenger 50 2026 ITC Crete Challenger 4 (Τελικός Μονού)

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάς Σύρου – ΑΕΛ Novibet Greek Superbet League 2 2026 – 27

13:00 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)

13:30 Magenta Sport 1 Ουντινέζε – Φιορεντίνα Serie A 2026-27

14:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λίβερπουλ Premier League 2026/27

14:00 Magenta Sport 2 Σουόνσι – Κάρντιφ Sky Bet EFL Championship 2026-27

14:30 Novasports Extra 1 Γκρόιτερ Φιρτ – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2 2026-27

14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2 2026-27

14:30 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αναγέννηση Καρδίτσας – Ολυμπιακός Β Greek Superbet League 2 2026 – 27

15:00 Magenta Sport 3 League Βαλένθια – Οσασούνα LaLiga EA Sports 2026-27

15:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Άγιαξ Eredivisie 2026-27

16:00 Magenta Sport 1 Σασουόλο – Νάπολι Serie A 2026-27

16:05 Novasports Prime Σάντερλαντ AFC – Τότεναμ Premier League 2026/27

16:05 Novasports News Μπράιτον – Νιούκαστλ Premier League 2026/27

16:05 Novasports 5HD Φούλαμ – Μπόρνμουθ Premier League 2026/27

16:05 Novasports 4HD Κρίσταλ Πάλας – Χαλ Premier League 2026/27

16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Λειψία Bundesliga 2026/27

17:00 Novasports1 League Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League 2026-27

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Θέτιδα Βούλας Α1 Γυναικών Volley League 2026-27

17:00 Magenta Sport 2 Χαρτς – Σέλτικ William Hill Scottish Premiership 2026-27

17:15 Magenta Sport 4 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Μπαρτσελόνα LaLiga EA Sports 2026-27

17:30 Magenta Sport 1 League ΟΦΗ – Λεβαδειακός Stoiximan Super League 2026-27

17:45 Novasports 2HD Τσβόλε – Άλκμααρ Eredivisie 2026-27

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League 2026/27

18:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga 2026/27

19:00 Novasports2 League Άρης – Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2026-27

19:00 ΕΡΤ1 Ισπανία – Ελλάδα Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027

19:00 Magenta Sport 3 Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League by Stoiximan 2026-27

19:00 Magenta Sport 1 Ρόμα – Μόντσα Serie A 2026-27

19:30 Magenta Sport 3 League Θέλτα – Βιγιαρεάλ LaLiga EA Sports 2026-27

20:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Bundesliga 2026/27

21:00 Novasports Start Ναϊμέγκεν – Τβέντε Eredivisie 2026-27

21:00 Magenta Sport 1 League ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League 2026-27

21:45 Magenta Sport 1 Κόμο – Γιουβέντους Serie A 2026-27

22:00 Magenta Sport 3 League Ρεάλ Σοσιεδάδ – Σεβίλλη LaLiga EA Sports 2026-27

22:30 Magenta Sport 4 Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μαϊάμι Χιτ NBA 2026-27 – Κανονική Διάρκεια

22:30 Magenta Sport 2 Πόρτο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal Betclic 2026-27

23:00 Magenta Sport 4 Σαν Αντόνιο Σπερς – Μπόστον Σέλτικς