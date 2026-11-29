Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ρύθμιση αναμένεται να καλύπτει ακόμη και ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στους δήμους

Μια νέα ευκαιρία να τακτοποιήσουν τα αδήλωτα τετραγωνικά των ακινήτων τους χωρίς να πληρώσουν πρόστιμα αναμένεται να έχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα. Η νέα νομοθετική ρύθμιση, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του έτους, θα δίνει περιθώριο έξι μηνών στους ιδιοκτήτες να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στους δήμους, δηλώνοντας την πραγματική τους επιφάνεια. Στόχος είναι να κλείσουν εκκρεμότητες ετών, αλλά και να ξεμπλοκάρουν μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και άλλες συναλλαγές που συναντούν εμπόδια λόγω των διαφορών στα δηλωμένα τετραγωνικά.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η υπό σχεδιασμό ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες που θα σπεύσουν να διορθώσουν τις δηλώσεις τους θα απαλλαγούν από τα πρόστιμα που συνδέονται με τα αδήλωτα τετραγωνικά. Ωστόσο, θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά τα δημοτικά τέλη που αντιστοιχούν στην επιπλέον επιφάνεια των ακινήτων τους από το 2021. Η εξόφληση των οφειλών θα μπορεί να γίνει σε έως 18 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 10 ευρώ, ώστε να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ρύθμιση αναμένεται να καλύπτει ακόμη και ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στους δήμους. Αφορά επίσης ιδιοκτήτες που εμφανίζουν διαφορετικό αριθμό τετραγωνικών μέτρων στο Ε9 και στις δημοτικές υπηρεσίες, είτε λόγω παλαιότερων λαθών είτε επειδή δεν ενημέρωσαν τον δήμο μετά την τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων. Πρόκειται για μια εκκρεμότητα που σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται από σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα όταν οι διαφορές εντοπίζονται έπειτα από πολλά χρόνια.

Η νέα ρύθμιση έρχεται ενόψει των διασταυρώσεων των στοιχείων των ακινήτων μεταξύ του Ε9, του Κτηματολογίου και των δήμων. Με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ευκολότερα τις αποκλίσεις στα δηλωμένα τετραγωνικά. Το εξάμηνο που θα δοθεί στους ιδιοκτήτες παρουσιάζεται ως μια τελευταία ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους πριν από την ενεργοποίηση των διασταυρώσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων.

Οι ιδιοκτήτες καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία των ακινήτων τους, συγκρίνοντας τα τετραγωνικά που αναγράφονται στο Ε9, στους τίτλους ιδιοκτησίας και στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις κατοικιών με τακτοποιημένους ημιυπαίθριους χώρους, αποθήκες και άλλους βοηθητικούς χώρους. Οι οριστικές προϋποθέσεις υπαγωγής, η διαδικασία υποβολής των διορθωτικών δηλώσεων και οι ακριβείς ημερομηνίες εφαρμογής αναμένεται να ξεκαθαρίσουν με την κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή.