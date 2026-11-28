Οι φορολογούμενοι που εντοπίζονται να μην έχουν δηλώσει το σύνολο των εισοδημάτων τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέα εκκαθαριστικά σημειώματα, στα οποία θα αποτυπώνονται οι επιπλέον φόροι και οι τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Μπαράζ ειδοποιητηρίων με πρόσθετους φόρους ετοιμάζεται να εξαπολύσει τις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο στόχαστρο χιλιάδες φορολογουμένους που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις ή εμφάνισαν αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ο ελεγκτικός μηχανισμός.

Η φορολογική διοίκηση ανεβάζει ταχύτητες στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2026 εκπνέει η προθεσμία παραγραφής των υποθέσεων του φορολογικού έτους 2020 που υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή.

Οι φορολογούμενοι που εντοπίζονται να μην έχουν δηλώσει το σύνολο των εισοδημάτων τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέα εκκαθαριστικά σημειώματα, στα οποία θα αποτυπώνονται οι επιπλέον φόροι και οι τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Ωστόσο, θα έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τα ευρήματα της φορολογικής διοίκησης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τον προσδιορισμό του φόρου αξιοποιούνται πληροφορίες από τρίτες πηγές, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, στοιχεία ακίνητης περιουσίας και δεδομένα για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ανάλογα με τη φορολογική περίοδο και την περίπτωση, ενδέχεται να καταλογιστούν επιπλέον ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος ή φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

Σαρωτικές διασταυρώσεις

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου δρομολογείται η εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων του 2021, καθώς και η διασταύρωση μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ για τα φορολογικά έτη 2024 και 2025, με αξιοποίηση των δεδομένων του myDATA και του Taxisnet, προκειμένου να εντοπιστούν υπόχρεοι που είχαν οικονομική δραστηριότητα.

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Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επίσης φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν ή δεν επικαιροποίησαν τις δηλώσεις Ε9, αδήλωτες αγοραπωλησίες ακινήτων του 2020, γονικές παροχές πρώτης κατοικίας και μεταβιβάσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Visa.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με την ΑΑΔΕ να διασταυρώνει στοιχεία από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες προκειμένου να εντοπίσει ακίνητα που δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Παράλληλα, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα αντιπαραβληθούν με στοιχεία συναλλαγών από την πλατφόρμα Booking.

Στο ελεγκτικό στόχαστρο βρίσκονται και οι δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκαν τα σχετικά ποσά.

Επιπλέον, προωθείται η ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για την επεξεργασία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των αιτήσεων υπαγωγής στα ειδικά φορολογικά καθεστώτα για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.