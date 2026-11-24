Ο γονέας μπορεί να περιορίσει τη διαφορά αν μετατρέψει IRA σε Roth IRA, αν ανατρέψει την κατανομή ή στην περίπτωση που συνάψει ασφάλεια ζωής υπέρ του ενός εκ των δύο παιδιών του.

Μία νέα ιστορία κληρονομιάς ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από το 247wallst.com, όταν ένας πατέρας έδωσε μία σημαντική περιουσία στα δύο του παιδιά.

Στην κόρη του άφησε έναν παραδοσιακό ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό IRA, αξίας 400.000 δολαρίων. Στον γιο του άφησε το σπίτι του, του οποίου η αξία αγγίζει και σε αυτή την περίπτωση τα 400.000 δολάρια.

Αρχικά, η κληρονομιά φαίνεται απολύτως ισότιμα χωρισμένη, ωστόσο η αμερικανική φορολογία αντιμετώπισε τα δύο περιουσιακά στοιχεία ως δύο τελείως διαφορετικές υποθέσεις.

Τι συμβαίνει με την κληρονομιά του γιου;

Στην πραγματικότητα, όταν ο γιος παίρνει στα χέρια του το σπίτι, η αξία του προσδιορίζεται εκ νέου με βάση την εμπορική αξία που έχει το οίκημα κατά την ημερομηνία θανάτου του πατέρα του.

Έτσι, αν το σπίτι αξίζει 400.000 δολάρια εκείνη τη στιγμή και ο γιος αποφασίζει να το πουλήσει περίπου στην ίδια αξία, δεν θα έχει ουσιαστικό κέρδος, επομένως θα πρέπει να πληρώσει ελάχιστο ή καθόλου φόρο υπεραξίας.

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Ουσιαστικά, η αξία του σπιτιού που καταγράφηκε κατά την ημερομηνία θανάτου του πατέρα, δεν θα επιβαρύνει φορολογικά τον γιο.

Αντίθετα, αν επιλέξει να κρατήσει το ακίνητο και εκείνο αποκτήσει μελλοντικά μεγαλύτερη αξία, τότε θα φορολογηθεί για την υπεραξία που θα προκύψει μετά την ημερομηνία θανάτου του γονέα.

Σύμφωνα λοιπόν, με τους αμερικανικούς φορολογικούς κανόνες για το 2026, ένας άγαμος φορολογημένος πολίτης, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα κέρδη από την πώληση χωρίς φόρο, εφόσον το συνολικό εισόδημα που φορολογείται δεν ξεπερνά τα 49.450 δολάρια.

Τι συμβαίνει με την κληρονομιά της κόρης;

Από την άλλη πλευρά, η κόρη αντιμετωπίζει διαφορετική φορολογική μεταχείριση, καθώς κληρονομεί έναν παραδοσιακό συνταξιοδοτικό λογαριασμό, ο λεγόμενος IRA.

Επειδή λοιπόν, τα ποσά που έχουν κατατεθεί σε αυτόν δεν έχουν φορολογηθεί αρχικά, κατά την ανάληψή του φορολογούνται σαν εισόδημα του κληρονόμου.

Έτσι, στην συγκεκριμένη περίπτωση, η κόρη μαζί με την αποδοχή της κληρονομιάς, αναλαμβάνει και την υποχρέωση αποπληρωμής των φόρων που αναλογούν στα ποσά που κάνει ανάληψη.

Μάλιστα, η αμερικανική νομοθεσία, ορίζει ότι το ποσό θα πρέπει να έχει αποσυρθεί ολόκληρο μέσα σε δέκα χρόνια από τον θάνατο του πατέρα, πέρα από ορισμένες εξαιρέσεις.

Αν λοιπόν, η κόρη επιλέξει να αποσύρει τα χρήματα ισάξια μέσα στη δεκαετία, θα πρέπει να λαμβάνει περίπου 40.000 δολάρια τον χρόνο, τα οποία όμως, προστίθενται στα εισοδήματά της, επομένως και φορολογούνται επιπλέον.

Βάσει τις νομοθεσίες της Αμερικής για το τρέχον έτος, ο συντελεστής μπορεί να φτάσει το 22% ή το 24%, ανάλογα με το συνολικό φορολογητέο εισόδημα.

Έτσι, το αρχικό ποσό της κόρης, αν και είναι 400.000 δολάρια, ενδέχεται να κρατήσει εν τέλει περίπου 312.000 ή ακόμη και 304.000 δολάρια.

Επομένως, η διαφορά ανάμεσα στις κληρονομιές των δύο παιδιών, δεν προκύπτει από τον φόρο κληρονομιάς, αλλά από τη διαφορετική φορολογική επιβάρυνση των δύο περιουσιακών στοιχείων.

Οι τρόποι για να εξισορροπηθεί η κληρονομιά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξισορροπηθεί η συγκεκριμένη διαφορά, οι οποίοι όμως, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από την πλευρά του γονέα.

• Μετατροπή του λογαριασμού: Ο πατέρας μπορεί να μετατρέψει μέρος των χρημάτων από τον παραδοσιακό συνταξιοδοτικό λογαριασμό IRA σε έναν Roth IRA, με σκοπό να αποπληρώσει ο ίδιος του φόρους που αναλογούν στο ποσό.

• Αλλαγή στην κατανομή της περιουσίας: Θα μπορούσε ενδεικτικά να αφήσει ένα μεγαλύτερο χρηματικό ποσό στην κόρη, έτσι ώστε να αντισταθμίσει τη διαφορά που πραγματοποιείται από τους φόρους.

• Να υπογράψει ασφάλεια ζωής: Ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο με δικαιούχο την κόρη του, θα μπορούσε να αντισταθμίσει τη διαφορά ή να καλύψει το ποσό της φορολογικής επιβάρυνσης.