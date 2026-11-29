Η ΔΕΔ έκρινε ότι, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι εφάπαξ παροχές που καταβάλλονται από δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.

Την απαλλαγή από τη φορολόγηση εφάπαξ παροχής ύψους 19.458 ευρώ που έλαβε φορολογούμενος από την Κύπρο αποφάσισε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, δικαιώνοντας τον προσφεύγοντα που βρέθηκε αντιμέτωπος με χρεωστικό εκκαθαριστικό ύψους 3.523 ευρώ.

Όπως προκύπτει από την απόφαση 3764/2026 της ΔΕΔ, η εφορία εντόπισε μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές της Κύπρου το ποσό που είχε εισπράξει ο φορολογούμενος το 2020. Στις 20 Μαρτίου 2026 προχώρησε σε νέα εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, με αποτέλεσμα να του καταλογιστεί φόρος 3.523 ευρώ.

Ο φορολογούμενος απευθύνθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, επιχειρώντας να διορθώσει την κατάσταση. Ωστόσο, η υπηρεσία τού απάντησε ότι δεν προέκυπτε λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο ποσό δεν έπρεπε να φορολογηθεί και τον παρέπεμψε στη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής.

Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη ΔΕΔ, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που είχε λάβει δεν ήταν σύνταξη, αλλά αφορολόγητο εφάπαξ. Μάλιστα, αν και είχε παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών για την υποβολή προσφυγής, η ΔΕΔ δέχθηκε να εξετάσει την υπόθεση, καθώς ο φορολογούμενος είχε ενεργήσει κατόπιν υπόδειξης της ίδιας της φορολογικής υπηρεσίας.

Από τα δικαιολογητικά που προσκόμισε προέκυψε ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να λάβει σύνταξη από την Κύπρο και, για τον λόγο αυτό, του καταβλήθηκε εφάπαξ το ποσό των 19.458 ευρώ από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της χώρας.

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Η ΔΕΔ έκρινε ότι, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι εφάπαξ παροχές που καταβάλλονται από δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα. Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο ποσό έπρεπε να δηλωθεί στους κωδικούς 781-782 του εντύπου Ε1 και όχι να φορολογηθεί ως εισόδημα από συντάξεις. Με βάση το σκεπτικό αυτό, έκανε δεκτή την προσφυγή και έδωσε εντολή στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία να προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης του 2020.