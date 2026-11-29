Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι ήταν ανεξάρτητες επιχειρήσεις, επειδή δεν είχαν κοινούς μετόχους και κοινά πρόσωπα στη διοίκησή τους.

Πώς γίνεται ένα μηχάνημα ανακύκλωσης που στο εξωτερικό μπορεί να κοστίζει 30.000 έως 70.000 ευρώ, στην Ελλάδα να αγοράζεται σχεδόν 372.000 ευρώ και το ανώτατο δικαστήριο που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων να μη διαπιστώνει πρόβλημα με την τιμή;

Το ερώτημα προκύπτει από τη σύγκριση της απόφασης 1345/2024 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα όσα περιγράφονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση της ΤΕΧΑΝ και των πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Στις 6 Νοεμβρίου 2024 δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και της ΤΕΧΑΝ για την προμήθεια δέκα τέτοιων μηχανημάτων, συνολικής χρηματοδότησης περίπου 3,65 εκατ. ευρώ. Δύο χρόνια αργότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε τέσσερα πρόσωπα για σοβαρά κακουργήματα που συνδέονται με το ευρύτερο πλέγμα συμβάσεων ανακύκλωσης.

Το πρώτο και βασικό ζήτημα είναι η τιμή των μηχανημάτων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δέχθηκε ότι οι τιμές ήταν δικαιολογημένες, μεταξύ άλλων επειδή παρόμοιες τιμές υπήρχαν και σε προηγούμενες συμβάσεις που είχαν περάσει από τον έλεγχό του. Με απλά λόγια, το γεγονός ότι και άλλοι δημόσιοι φορείς είχαν αγοράσει μηχανήματα σε ανάλογες τιμές θεωρήθηκε ένδειξη ότι το κόστος ήταν εύλογο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όμως, εξέτασε ακριβώς το αντίθετο: μήπως ήταν υπερβολικά ακριβά και τα προηγούμενα μηχανήματα; Διότι, εάν η τιμή είχε εξαρχής διαμορφωθεί σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, τότε κάθε νέος διαγωνισμός που στηριζόταν στον προηγούμενο αναπαρήγαγε την ίδια υπερκοστολόγηση.

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Μάλιστα, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν ήδη από το 2023 επισημάνει ότι παρόμοιος εξοπλισμός μπορούσε να αγοραστεί σε τιμές πολλές φορές χαμηλότερες.

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο καθορίστηκαν οι τιμές. Για να διαπιστώσουν πόσο κόστιζαν τα μηχανήματα, οι αρμόδιοι φορείς ζητούσαν προσφορές κυρίως από δύο εταιρείες: την ΤΕΧΑΝ και την ENVIPCO. Μόνο που οι δύο αυτές εταιρείες είχαν μεταξύ τους σύμβαση αποκλειστικής διανομής.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι ήταν ανεξάρτητες επιχειρήσεις, επειδή δεν είχαν κοινούς μετόχους και κοινά πρόσωπα στη διοίκησή τους. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αντίθετα, εξέτασε την πραγματική επιχειρηματική σχέση τους και το κατά πόσο οι προσφορές τους μπορούσαν να αποτελέσουν αξιόπιστο μέτρο για τις τιμές της αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον διαγωνισμό του ΕΔΣΝΑ η μία εταιρεία έδωσε τιμή 300.000 ευρώ και η άλλη 302.500 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Τα ερωτήματα και η κατεύθυνση που κινείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το απλό ερώτημα είναι γιατί δεν αναζητήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο προσφορές από άλλους κατασκευαστές του εξωτερικού, όταν επρόκειτο να δαπανηθούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρήματος.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε επίσης ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων δεν εμπόδιζαν τον ανταγωνισμό και δεν ευνοούσαν κάποια συγκεκριμένη εταιρεία.

Δεν συμφώνησαν, όμως, όλοι οι δικαστές. Οι σύμβουλοι Γιώργος Βοΐλης και Αγγελική Πανουτσακοπούλου διατύπωσαν αντίθετη άποψη. Επισήμαναν ότι οι απαιτήσεις ήταν τόσο λεπτομερείς, από την ταχύτητα λειτουργίας μέχρι τη χωρητικότητα των μηχανημάτων, ώστε περιόριζαν υπερβολικά τη δυνατότητα συμμετοχής άλλων εταιρειών. Ήτοι, έθεσαν ζήτημα προδιαγραφών που περιόριζαν τον ανταγωνισμό.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία υποστηρίζει ότι οι προδιαγραφές σε σειρά διαγωνισμών παρέπεμπαν στα μηχανήματα που προμήθευε η ΤΕΧΑΝ. Επομένως, δεν είναι ακριβές ότι κανείς στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είχε αντιληφθεί το πρόβλημα. Δύο δικαστές το είχαν εντοπίσει, αλλά η άποψή τους μειοψήφησε (σ.σ. να σημειωθεί πως ο κ. Βοΐλης από τον Αύγουστο 2026 έχει αναλάβει καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ακόμη πιο σοβαρό είναι το ζήτημα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Τα ευρωπαϊκά χρήματα είχαν δοθεί για μηχανήματα που θα συγκέντρωναν ανακυκλώσιμα υλικά εκτός συσκευασιών. Η ανακύκλωση των συσκευασιών, όπως τα πλαστικά μπουκάλια και τα κουτάκια αναψυκτικών, έπρεπε να χρηματοδοτείται από τις εισφορές των επιχειρήσεων που διαθέτουν αυτές τις συσκευασίες στην αγορά. Όταν, όμως, οι ελεγκτές πήγαν να δουν τι πραγματικά συγκέντρωναν δύο μηχανήματα στη Νέα Ιωνία, βρήκαν μόνο συσκευασίες. Ανάλογα ευρήματα καταγράφηκαν και σε μεταγενέστερο έλεγχο περιβαλλοντικών επιθεωρητών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τα 91,2 εκατ. ευρώ του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού των σχετικών ευρωπαϊκών δράσεων είχαν ήδη περικοπεί περίπου 75,3 εκατ. ευρώ.

Εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε πολύ βαθύτερα ήταν στον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών. Άνοιξε λογαριασμούς, εξέτασε τιμολόγια και διασταύρωσε φορολογικά στοιχεία. Διαπίστωσε, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι η ΤΕΧΑΝ και η Ανταποδοτική Ανακύκλωση είχαν μεταξύ τους συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Εντόπισε επίσης μεταφορές περίπου 19 εκατ. ευρώ από τις δύο εταιρείες προς επιχειρήσεις συμφερόντων του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη. Η δε εισαγγελική αρχή αμφισβητεί κατά πόσο πίσω από αυτές τις πληρωμές υπήρχαν πραγματικές εμπορικές υπηρεσίες.

Πρέπει να ξεκαθαριστεί πως το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι ποινικό δικαστήριο και δεν έχει τις ανακριτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις των Βρυξελλών για τις υψηλές τιμές, οι διαπιστώσεις των δημοσιονομικών ελεγκτών και οι ενστάσεις των δύο δικαστών υπήρχαν ήδη πριν από την απόφαση του 2024.