Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο προσώπου χωρίς βέβαιο κληρονόμο θα ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.

Γκάζι στις διαδικασίες εντοπισμού και εκκαθάρισης των «ορφανών» κληρονομιών πατά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το 2027, επιστρατεύοντας ψηφιακά εργαλεία και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για την αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων αποβιωσάντων, την ανεύρεση νόμιμων κληρονόμων και την εξακρίβωση των κληρονομικών δικαιωμάτων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στις αρμόδιες υπηρεσίες εκκρεμούν 6.500 υποθέσεις, εκ των οποίων 4.500 αφορούν σχολάζουσες κληρονομιές και 2.000 κληρονομιές υπό εκκαθάριση, με τη συνολική αξία των περιουσιών να παραμένει άγνωστη.

Κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση θα διαδραματίσει η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-diadoxi», μέσω της οποίας κάθε σχολάζουσα κληρονομιά θα αποκτήσει τον δικό της ψηφιακό φάκελο.

Η πλατφόρμα προβλέπεται να διασυνδεθεί με εννέα ηλεκτρονικές βάσεις και πληροφοριακά συστήματα, μεταξύ των οποίων της ΑΑΔΕ, του Κτηματολογίου, των τραπεζών, του Μητρώου Διαθηκών και του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Πώς θα εντοπίζονται τα ακίνητα

Μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων θα εντοπίζονται ακίνητα, θα επιβεβαιώνονται στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, θα αναζητούνται συγγενείς έως και την πέμπτη κληρονομική τάξη και θα εξακριβώνεται εάν υπάρχουν διαθήκες ή αποποιήσεις κληρονομιάς. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θα ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν έχουν παρέλθει εννέα μήνες από τον θάνατο φορολογουμένου χωρίς να έχουν εμφανιστεί οι κληρονόμοι του.

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Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο προσώπου χωρίς βέβαιο κληρονόμο θα ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. Στην πλατφόρμα θα αναρτάται πρόσκληση προς τους ενδεχόμενους κληρονόμους, οι οποίοι θα έχουν προθεσμία τριών μηνών για να δηλώσουν τα δικαιώματά τους.

Εφόσον παρέλθει ένα έτος από την ανάρτηση χωρίς να εμφανιστεί νόμιμος κληρονόμος και πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα υποβάλλεται αίτηση δικαστικής βεβαίωσης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.

Ταχύτερη διαδικασία, με έκδοση υπουργικής πράξης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπεται για εκκρεμείς υποθέσεις προσώπων που απεβίωσαν έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι κατοικίες που θα περιέλθουν στο Δημόσιο και θα κριθούν κατάλληλες θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής.

Στην ατζέντα του 2027 περιλαμβάνονται επίσης η ψηφιακή καταγραφή των δημόσιων κτημάτων, ο εντοπισμός αυθαιρεσιών στις παραλίες με τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικές εικόνες και drones, η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από τις Κτηματικές Υπηρεσίες, καθώς και η δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας μισθώσεων για τη στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών, με στόχο τον περιορισμό των σχετικών δαπανών.