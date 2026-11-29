Όπως υποστήριξε ο Κώστας Τσουκαλάς τα σπιτάκια ανακύκλωσης δεν είναι μόνο ότι υπερκοστολογήθηκαν, αλλά πήγαν και για άλλη δουλειά από αυτή που προορίζονταν.

Αναφορά στο νέο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης έκανε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς το πρωί της Κυριακής (29/11) μιλώντας για τη στάση της κυβέρνησης πριν την αποκάλυψη της υπόθεσης και τις συλλήψεις.

Σε κυριακάτικη εκπομπή του ΣΚΑΪ, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ που «κάναμε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και ο κ. Μαρινάκης μιλούσε για ευρήματα φαντασίας, ενώ ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο και καλούσε τον κ. Ανδρουλάκη να κατεβάσει το βίντεο γιατί θα εκτεθεί. Και σήμερα έχουμε τέσσερις συλλήψεις. Άρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, «όπως και στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν κυνηγούσε μάγισσες. Σκάνδαλο υπήρξε και αποδείχθηκε».

Ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι στο ζήτημα των «σπιτιών» ανακύκλωσης «το θέμα δεν είναι μόνο η υπερκοστολόγηση», καθώς «τα “σπίτια” αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για συλλογή αποβλήτων που δεν προέρχονταν από συσκευασίες, γάλατα, μπουκάλια, αναψυκτικά. Και αυτοί πήραν λεφτά, έλεγαν ότι συλλέγουν τέτοια υλικά ανακύκλωσης, και τελικά συλλέγουν μπουκάλια και τενεκεδάκια. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι υπερκοστολογήθηκαν, αλλά πήγαν και για άλλη δουλειά από αυτή που έπρεπε».

Εξέφρασε την έκπληξη και τον προβληματισμό του για το γεγονός πως, σύμφωνα με όσα προκύπτουν, «πρώτα εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές στις 30 Απριλίου του 2020 και μετά έγινε η μελέτη όπου συντάχθηκαν οι όροι. Το έχετε ξαναδεί αυτό; Έχετε ξαναδεί η μελέτη για τους όρους να έπεται τις προκήρυξης που είναι πάνω σε όρους που δεν υπάρχουν;»

«Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός το 2019 έκοβε κορδέλες και κατηγορούσε την προηγούμενη περιφερειακή αρχή της Αττικής, για ποιο λόγο δεν έφερνε τα “σπιτάκια”», πρόσθεσε.

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Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι «εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε δικαστές και ακολουθήσαμε τον πλέον θεσμικό τρόπο των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων. Και οι Υπουργοί δεν απάντησαν ποτέ. Αντ’ αυτού, παραιτούνται υπουργοί ανά βδομάδα και σχεδόν μας λένε ότι φταίμε εμείς. Ηθοποιοί είναι οι υπουργοί που παραιτούνται; Την αλήθεια θέλουμε να μάθουμε».

Και κατέληξε: «Σκεφτείτε τους χιλιάδες ανθρώπους και φορολογούμενους -οι περισσότεροι δεν μπορούν να βρουν ενοίκιο-,

που διασχίζουν κάθε μέρα την Αθήνα και βλέπουν τα “σπιτάκια”, που κόστισαν 300.000 ευρώ από δικά τους χρήματα ενώ έκαναν 60.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να δώσει απαντήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, ενώ αγκομαχούν, βλέπουν αυτό το σκάνδαλο. Πρέπει, λοιπόν, να διαλευκανθεί και αυτό ζητάμε».