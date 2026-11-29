Οι ειδικοί προτείνουν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της κατοικίας να διατηρείται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου.

Η θέρμανση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δαπάνες για τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να διατηρήσουμε το σπίτι ζεστό και άνετο, χωρίς να επιβαρύνουμε υπερβολικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τους ειδικούς στην ενεργειακή αποδοτικότητα, ακόμη και μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες... θέρμανσης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Μία σημαντική κίνηση για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη. Ακόμη και η μείωση της θερμοκρασίας κατά έναν βαθμό μπορεί να περιορίσει την κατανάλωση, ιδιαίτερα όταν το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί για πολλές ώρες μέσα στην ημέρα.

Αυτό συμβαίνει επειδή όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική θερμοκρασία, τόσο περισσότερη ενέργεια απαιτείται για να διατηρηθεί ένας χώρος ζεστός. Οι ειδικοί προτείνουν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της κατοικίας να διατηρείται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι ένοικοι βρίσκονται στο σπίτι.

Το λάθος που κάνουμε με τον θερμοστάτη

Όταν το σπίτι παραμένει άδειο ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, η μείωση της θερμοκρασίας μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης. Η κατάλληλη ρύθμιση εξαρτάται, φυσικά, από το σύστημα θέρμανσης και τις ανάγκες κάθε κατοικίας. Ένα συχνό λάθος είναι η ρύθμιση του θερμοστάτη σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, με την εντύπωση ότι έτσι το σπίτι θα ζεσταθεί γρηγορότερα. Στην πραγματικότητα, στα περισσότερα συμβατικά συστήματα θέρμανσης αυτό δεν επιταχύνει τη διαδικασία, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση, καθώς το σύστημα θα χρειαστεί να λειτουργήσει περισσότερο.

Εξίσου σημαντικός παράγοντας για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο περιορισμός της απώλειας θερμότητας από τον εκάστοτε χώρο. Ορισμένες γρήγορες και απλές ενέργειες μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της θερμότητας στο εσωτερικό του σπιτιού.

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Μεταξύ αυτών είναι:

-Κλείνετε τα παντζούρια τη νύχτα: Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι απώλειες θερμότητας από τα παράθυρα.

-Βελτιώστε τη μόνωση: Η στεγανοποίηση σε πόρτες και παράθυρα μειώνει την είσοδο κρύου αέρα.

-Μην καλύπτετε τα καλοριφέρ: Απομακρύνετε έπιπλα και αντικείμενα που εμποδίζουν την κυκλοφορία της θερμότητας.

-Προσαρμόστε τη θέρμανση στις ανάγκες σας: Αποφύγετε την άσκοπη θέρμανση χώρων που χρησιμοποιούνται σπάνια.

-Φροντίστε για τη συντήρηση της εγκατάστασης: Ένα καλά συντηρημένο σύστημα θέρμανσης μπορεί να λειτουργεί καλύτερα και πιο αποδοτικά.

Να σημειωθεί ότι το οικονομικό όφελος από τις παραπάνω πρακτικές δεν είναι ίδιο για όλα τα νοικοκυριά. Η ποιότητα της μόνωσης, η παλαιότητα του κτιρίου, οι εξωτερικές καιρικές συνθήκες, αλλά και το είδος της εγκατάστασης θέρμανσης επηρεάζουν σημαντικά την τελική κατανάλωση.