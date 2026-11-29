Σε εγρήγορση ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μήνυμα από το 112 ήχησε το μεσημέρι της Κυριακής 29/11 στα κινητά των πολιτών στην Περιφέρεια Αττικής λόγω της κακοκαιρίας Άργος και των έντονων καιρικών φαινομένων που φέρνει το πέρασμα της από τη χώρα. Συγκεκριμένα, στις 14:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 για ισχυρούς και θυελλώδεις ανέμους στην περιφέρεια.

«Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους από τις επόμενες ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας» αναφέρει το μήνυμα.

112 σε Εύβοια και Σκύρο

Μήνυμα 112 εστάλη το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) για ισχυρούς και θυελλώδεις ανέμους έως και τη Δευτέρα στην περιοχή της Εύβοιας και το Σποράδων.

Ειδικότερα, το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

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{https://x.com/112Greece/status/2127018418033291472}

Λίγο αργότερα, νέο μήνυμα 112 στάλθηκε για την περιοχή της Σκύρου.

«Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στη Νήσο Σκύρο από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

{https://x.com/112Greece/status/2127019507788968255}

Κακοκαιρία «Άργος»: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Επικαιροποιήθηκε την Κυριακή 29/11 το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων, με την κακοκαιρία Άργος να συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα τις επόμενες ώρες, με αρκετές περιοχές να παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό.

Αναλυτικά:

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων, που εκδόθηκε την Παρασκευή 27-11-2026 με α.α. 10/2026 και έλαβε την ονομασία ΑΡΓΟΣ, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα,

1. Σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

3. Αύριο Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο την εξέλιξη της κακοκαιρίας «ΑΡΓΟΣ».

Στο μεταξύ, οι επιστήμονες της Επιτροπής επιβεβαίωσαν τις προγνώσεις για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους πολύ θυελλώδεις βόρειους ανέμους που αναμένεται να πνέουν στην Αττική από αργά το απόγευμα σήμερα και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, με ένταση 8 έως 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Ο Υπουργός ζήτησε από τους μετεωρολόγους της Επιτροπής και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων και τη διαρκή επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση ενημέρωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και η έγκαιρη προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού στα εκάστοτε προγνωστικά δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) βρίσκονται για σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, οι ακόλουθες Περιφέρειες:

• Αττικής

• Θεσσαλίας

• Στερεάς Ελλάδας

• Πελοποννήσου

Για αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχει τεθεί η Περιφέρεια Κρήτης.

Κακοκαιρία «Άργος»: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στην Αττική

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται από τα ξημερώματα σχεδόν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με προβλήματα να καταγράφονται ήδη σε τμήματα του οδικού δικτύου λόγω της συσσώρευσης υδάτων. Κυκλοφοριακές δυσχέρειες έχουν παρατηρηθεί στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου, ενώ αυξημένη είναι η ροή των υδάτων στον Κηφισό.

Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το χρονικό διάστημα από τις 13:00 έως τις 19:00, καθώς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ενδέχεται να πέσει τοπικά ποσότητα νερού αντίστοιχη με εκείνη ενός ολόκληρου Νοεμβρίου. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις περιττές μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους.

Ντύθηκαν στα «λευκά» περιοχές της χώρας

Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» έφερε πυκνές χιονοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η Φλώρινα, το Πισοδέρι, το Καϊμακτσαλάν, η Βασιλίτσα και το Σέλι έχουν ντυθεί στα «λευκά», με το χιόνι να δημιουργεί εντυπωσιακές χειμωνιάτικες εικόνες, λίγες ημέρες πριν από την έλευση του Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, το κύμα χιονοπτώσεων δεν θα περιοριστεί στη βόρεια Ελλάδα, καθώς από το απόγευμα της Κυριακής τα φαινόμενα αναμένεται να μετατοπιστούν νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ιδιαίτερα έντονες χιονοπτώσεις αναμένονται στο Πήλιο, στον Παρνασσό και στον Πάρνωνα, με το ύψος του χιονιού στη νότια Κυνουρία να ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 60 εκατοστά.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης δεν αποκλείεται να εμφανιστούν νιφάδες ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, χωρίς απαραίτητα να σημειωθούν αξιόλογες χιονοστρώσεις.