Η ΕΥΔΑΠ διευκρινίζει ότι το αποχετευτικό δίκτυο της Αθήνας, όπως και αντίστοιχα δίκτυα μεγάλων πόλεων διεθνώς, έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για τη συλλογή και τη μεταφορά αστικών λυμάτων και όχι για τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων όμβριων υδάτων.

Σε σειρά άμεσων παρεμβάσεων και μακροπρόθεσμων έργων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αποχετευτικού δικτύου της Αττικής προχωρά η ΕΥΔΑΠ, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων τα συνεργεία της βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής, πραγματοποιώντας παρεμβάσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου που ενεργοποιείται σε κάθε έκτακτο δελτίο καιρού και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Η ΕΥΔΑΠ διευκρινίζει ότι το αποχετευτικό δίκτυο της Αθήνας, όπως και αντίστοιχα δίκτυα μεγάλων πόλεων διεθνώς, έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για τη συλλογή και τη μεταφορά αστικών λυμάτων και όχι για τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων όμβριων υδάτων. Κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων, η εισροή όμβριων υδάτων μέσω διηθήσεων, φρεατίων και άλλων σημείων επιβαρύνει σημαντικά τους αγωγούς, τα αντλιοστάσια και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Τα έργα ενίσχυσης του αποχετευτικού δικτύου

Ειδικότερα, αναφορικά με το περιστατικό στη συμβολή της οδού Κανάρη με τη λεωφόρο Ποσειδώνος, η εταιρεία αναφέρει ότι, πέραν της άμεσης αντιμετώπισής του, έχει ήδη δρομολογήσει σειρά βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κατασκευή ενισχυτικού αγωγού του αντλιοστασίου Α31, για τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και η κατασκευή παρακαμπτήριου αγωγού (bypass) του κεντρικού παραλιακού συλλεκτήρα, η δημοπράτηση του οποίου αναμένεται εντός Δεκεμβρίου.

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Παράλληλα, στον σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ εντάσσεται η κατασκευή ανακουφιστικού αγωγού στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, έργο προϋπολογισμού περίπου 20 εκατ. ευρώ, το οποίο προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης.

Έως 30.000 έλεγχοι ακινήτων ετησίως

Την ίδια ώρα, η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει πρόγραμμα ελέγχων, με έμφαση στα νοτιοανατολικά προάστια της Αττικής, για τον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων όμβριων υδάτων στο δίκτυο αποχέτευσης. Στόχος της εταιρείας είναι η διενέργεια έως και 30.000 ελέγχων ακινήτων σε ετήσια βάση, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση του αποχετευτικού συστήματος.

Δεκαπλασιασμός των ετήσιων επενδύσεων

Στο πλαίσιο της προσαρμογής των υποδομών στις νέες κλιματικές συνθήκες, η ΕΥΔΑΠ αναφέρει ότι έχει αυξήσει σημαντικά το ύψος των ετήσιων επενδύσεών της, από 10 εκατ. ευρώ σε περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επιθεωρήσεις και συντήρηση των δικτύων, στοχευμένες αναβαθμίσεις υποδομών, βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης, καθώς και επενδύσεις σε αντλιοστάσια και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.