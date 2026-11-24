Φθορές σε τμήματα πριν και μετά από το σημείο της βλάβης στον αγωγό στο Πέραμα.

Η ΕΥΔΑΠ επεκτείνει προληπτικά την αντικατάσταση τμημάτων του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στο Πέραμα, καθώς εντόπισε εκτεταμένες φθορές.

Ο σπασμένος αγωγός έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό κομφούζιο στο Πέραμα τις τελευταίες ημέρες. Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι αντικατέστησε το τμήμα που είχε σπάσει. Ωστόσο, εντόπισε εκτεταμένες φθορές σε άλλα τμήματα, πριν και μετά το σημείο της βλάβης.

«Πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών, τα συνεργεία πραγματοποίησαν τον τηλεοπτικό έλεγχο του δικτύου στην περιοχή, όπως γίνεται σε κάθε αντίστοιχη επέμβαση, κατά την διάρκεια του οποίου εντοπίστηκαν εκτεταμένες φθορές σε τμήματα του αγωγού πριν και μετά από το σημείο της βλάβης», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Έπειτα από αυτά τα ευρήματα, αποφασίστηκε να αντικατασταθούν προληπτικά και αυτά τα τμήματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του αγωγού και να περιορίσει την ανάγκη για μελλοντικές παρεμβάσεις στην περιοχή, αναφέρει η εταιρεία.

Τρία τεχνικά συνεργεία θα εργαστούν παράλληλα σε τρία σημεία, σε 24ωρη βάση, προκειμένου «οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν». Κατά τη διάρκεια των εργασιών «η προσωρινή παράκαμψη του δικτύου αποχέτευσης εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του για τις κατοικίες της περιοχής», καταλήγει η ΕΥΔΑΠ.