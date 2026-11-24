Διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκισή του - Την οριστική απόφαση για την τύχη του θα πάρει το δικαστικό συμβούλιο.

Συντετριμμένος δήλωσε στην απολογία του ο 63χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή του Θησείου, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Αρνήθηκε κατηγορηματικά πως είχε πρόθεση να τη σκοτώσει, ισχυριζόμενος πως όλα έγιναν, όταν εκείνος προσπάθησε να σταματήσει για …το δικό της καλό, ένα ξέσπασμα της 61χρονης συζύγου του η οποία αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα και τον τελευταίο καιρό δεν έπαιρνε την αγωγή της. «Εκείνη τη στιγμή η σύζυγός μου ήταν σε κρίση, σε μανία. Προσπάθησα να τη σταματήσω, κυρίως για το δικό της καλό. Δεν υπάρχει στραγγαλισμός ούτε απόφραξη αερίων οδών…», υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος.

«Δεν την στραγγάλισα. Είμαι συντετριμμένος. Είμαστε παντρεμένοι 39 χρόνια, μια ζωή μαζί..»

Ο 63χρονος επικαλέστηκε μάλιστα τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ο τεχνικός σύμβουλος που ο ίδιος όρισε, αμφισβητώντας έντονα την ιατροδικαστική εξέταση που κάνει λόγο για άγριο ξυλοδαρμό του θύματος και στραγγαλισμό. Σύμφωνα με τον δικό του τεχνικό σύμβουλο που ανέλαβε να διενεργήσει τη νέα πραγματογνωμοσύνη, ο θάνατος της γυναίκας ήταν συνέπεια χτυπήματος στο στέρνο και όχι από στραγγαλισμό.

Ο 63χρονος επικαλέστηκε μάλιστα τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ο τεχνικός σύμβουλος που ο ίδιος όρισε, αμφισβητώντας έντονα την ιατροδικαστική εξέταση που κάνει λόγο για άγριο ξυλοδαρμό του θύματος και στραγγαλισμό. Σύμφωνα με τον δικό του τεχνικό σύμβουλο που ανέλαβε να διενεργήσει τη νέα πραγματογνωμοσύνη, ο θάνατος της γυναίκας ήταν συνέπεια χτυπήματος στο στέρνο και όχι από στραγγαλισμό. « Ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο στέρνο και την πίεση στο ίδιο σημείο στον τοίχο. Είμαι συντετριμμένος, είμαστε παντρεμένοι 39 χρόνια, μια ζωή μαζί», φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος.

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Απαντώντας δε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο 63χρονος περιέγραψε όλα όσα, κατά τη δική του εκδοχή, έγιναν, λέγοντας πως οι μώλωπες και οι κακώσεις στο σώμα της γυναίκας του προκλήθηκαν από την προσπάθεια του να την ακινητοποιήσει αλλά και την ΚΑΡΠΑ που της έκανε προτού καλέσει την Αστυνομία για να δηλώσει το θάνατό της.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου πάντως περί των ψυχιατρικών προβλημάτων της 61χρονης, έχουν προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση της αδελφής του θύματος η οποία τους διαψεύδει κατηγορηματικά.

Μετά το τέλος της απολογίας του 63χρονου προέκυψε διαφωνία μεταξύ του εισαγγελέα και της ανακρίτριας η οποία δεν συντάχθηκε μαζί του προκειμένου να οδηγηθεί στη φυλακή ο κατηγορούμενος. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας είχε την άποψη ότι πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος και η ανακρίτρια ότι πρέπει να τεθεί κατ´οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Έτσι, μέχρι να άρει τη διαφωνία το δικαστικό συμβούλιο που είναι αρμόδιο, ο 63χρονος θα παραμείνει σε κατ´οίκον περιορισμό.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου πάντως περί των ψυχιατρικών προβλημάτων της 61χρονης, έχουν προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση της αδελφής του θύματος η οποία τους διαψεύδει κατηγορηματικά. Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες, απαντώντας στις ερωτήσεις της ανακρίτριας, είπε πως ήταν σε άμυνα, δεχόμενο πως θα έπρεπε να διωχθεί όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση η οποία του αποδίδεται αλλά για θανατηφόρα σωματική βλάβη από αμέλεια. Κατά τις ίδιες πηγές ο 63χρονος ισχυρίστηκε μάλιστα πως η σύζυγός του ήταν εκείνη που του επιτέθηκε λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες η δικαστική λειτουργός έκρινε ότι με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν μεν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του κατηγορούμενου για την αξιόποινη πράξη που του αποδίδεται καθώς και κίνδυνος ομοοειδών πράξεων,πλην όμως το μέτρο του κατ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση κρίνεται ότι βάσιμα παρέχει τη προσδοκία ότι θα εμποδίσει την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων εκ μέρους του δράστη και θα εξασφαλίσει την παρουσία του στα επόμενα στάδια της δικαστικής διαδικασίας .

Το χρονικό της γυναικοκτονίας στο Θησείο

Το πανελλήνιο συγκλονίστηκε από την δολοφονία της 61χρονης γυναίκας μέσα στο διαμέρισμά της, στην οδό Αίθρας, στο Θησείο, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία είναι ο 63χρονος σύζυγός της, με τον οποίο ήταν παντρεμένοι επί 39 χρόνια. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο ίδιος ο 63χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Αστυνομία και δήλωσε ότι είχε σκοτώσει τη σύζυγό του. Αστυνομικοί έσπευσαν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν νεκρή την 61χρονη γυναίκα.

Σε βάρος του συζύγου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε σοβαρές κακώσεις στο σώμα της γυναίκας και ίχνη στραγγαλισμού. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο 63χρονος, προηγήθηκε έντονο επεισόδιο με τη σύζυγό του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η 61χρονη αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα και ότι το τελευταίο διάστημα δεν λάμβανε τη φαρμακευτική αγωγή της. Κατά τη δική του εκδοχή, η γυναίκα άρχισε να τον χτυπά και εκείνος ανταπέδωσε, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να την ακινητοποιήσει.

Μετά το περιστατικό, ο 63χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι σκότωσε τη σύζυγό του. Η κλήση κινητοποίησε τις Αρχές, οι οποίες έφτασαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της 61χρονης. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν μώλωπες και τραυματισμοί στο πρόσωπο, στον θώρακα και σε διάφορα άλλα σημεία, ενώ καταγράφηκαν και ευρήματα στον λαιμό που αποδίδονται σε στραγγαλισμό. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν βασικό μέρος της δικογραφίας και οδήγησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 63χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.