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Τελευταία (επί της ουσίας) εβδομάδα του Νοεμβρίου και τα περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν για την πρόκριση στα νοκ άουτ σε Champions League, Europa League και Conference League, με τις τέσσερις ελληνικές ομάδες να βρίσκονται στο «κόλπο» με πιθανότητες, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο.

Την αυλαία ανοίγει η ΑΕΚ το βράδυ της Τρίτης (24/11, 22:00) στην έδρα της απίθανης Κόμο του Τάσου Δουβίκα, ενώ την σκυτάλη παίρνουν την Πέμπτη (26/11) ο Ολυμπιακός υποδεχόμενος την Μίλαν (19:45), ο ΟΦΗ που φιλοξενεί την Άντερλεχτ (22:00) και ο Παναθηναϊκός στην Δανία με αντίπαλο τη Νόρτζελαντ (22:00).

Ύστερα από τρεις διαδοχικές ήττες, η πρωταθλήτρια Ελλάδας βρίσκεται εκτός 24άδας της League Phase του Champions League, αλλά το παλεύει για να βρεθεί στα play-offs, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει πολλές πιθανότητες για την πρώτη οκτάδα του Europa League, ο ΟΦΗ για την 24άδα της ίδιας διοργάνωσης και ο Παναθηναϊκός επίσης για τους «8» του Conference League.

Η Interwetten… επιμένει πάντα ελληνικά με απίθανη απόδοση 16.85*, η οποία προκύπτει από παρολί με τέσσερις επιλογές από τις ισάριθμες μονομαχίες των ελληνικών ομάδων, λίγο προτού μπούμε σιγά σιγά σε εορταστικό κλίμα λόγω των επικείμενων Χριστουγέννων.

Έχουμε και λέμε: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Κόμο – ΑΕΚ, πάνω από 2.5 γκολ στο Ολυμπιακός – Μίλαν, διπλή ευκαιρία (1Χ) στο ΟΦΗ – Άντερλεχτ και να σκοράρει ο Ανδρέας Τεττέη στο Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός.

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