Η Ευρώπη παίζει μπάλα στην Interwetten! Όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα με δυνατές αποδόσεις και τεράστια γκάμα ειδικών στοιχημάτων. 21+

Λίγες ώρες πριν από μια ημέρα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμα και εθνική εορτή (αν και επίσημα δεν είναι), το ελληνικό ποδόσφαιρο ψάχνει να γιορτάσει διπλά, σε επίπεδο Ελπίδων και Ανδρών.

Οι Ελπίδες του Γιάννη Ταουσιάνη, αφού έμειναν όρθιες στο χιόνι του Ρέικιαβικ (1-1), αναζητούν στην ρεβάνς του «Απόστολος Νικολαΐδης» (Δευτέρα 16/11, 19:00) νίκη με… μισό μηδέν επί της Ισλανδίας, ώστε να προκριθούν σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 25 ολόκληρα χρόνια.

Λίγη ώρα αργότερα (16/11, 21:45) στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, οι Άνδρες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ιστορική συντριβή με 7-0 από την Ολλανδία και να πάρουν τη νίκη επί της ουραγού Σερβίας, περιμένοντας την ίδια ώρα να μην νικήσει η Γερμανία τους Οράνιε, προκειμένου να πανηγυρίσουν ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η Interwetten επιμένει… διπλά και ελληνικά με απόδοση 4.39*, η οποία προκύπτει από παρολί με δύο επιλογές, όσες και οι νίκες που αναζητούν απόψε οι δύο εθνικές μας ομάδες για να είναι, Ολλανδίας επιτρεπούσης, διπλή η γιορτή.

Από την μια, η νίκη της Ελλάδας επί των Ισλανδών σε επίπεδο Ελπίδων και, από την άλλη, να βρει δίχτυα ο Χρήστος Τζόλης στην μονομαχία Ελλάδας – Σερβίας σε επίπεδο Ανδρών, όπως συνέβη και στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, όπου η εθνική μας ομάδα νίκησε με 2-1 στο Βελιγράδι.

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