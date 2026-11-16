Επιμένει η ζέστη, αλλά έρχονται και βροχές – Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό της εβδομάδας.

Ο φετινός Νοέμβριος συνεχίζεται σε ανοιξιάτικο τέμπο με την θερμοκρασία να κινείται σε ανοδικό ρυθμό με τον φθινοπωρινό καιρό να αγνοείται. Στη νέα του πρόγνωση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος αποτυπώνει την επίμονη ανοιξιάτικη τάση καθώς ο καιρός θα διατηρηθεί ιδιαίτερα ήπιος για την εποχή, με τιμές που θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Παράλληλα, τοπικές βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στη Ρουμανία, συνοδευόμενο από ασθενές ψυχρό μέτωπο το οποίο εκτείνεται έως το βόρειο Αιγαίο, κινείται ανατολικά. Την ίδια ώρα, ένα ακόμη χαμηλό στον Κόλπο του Λέοντα αναμένεται να κινηθεί προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά.

Την Τρίτη, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, αλλά και στη δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας στα νότια πελάγη τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, με παροδικές βροχές στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, 19 και 20 Νοεμβρίου, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στις περιοχές που θα επηρεάζονται από το δυτικό-νοτιοδυτικό ρεύμα.

Και όπως εύστοχα σημειώνει «Τον Νοέμβριο, το ζητούμενο δεν είναι να χιονίσει. Είναι να βρέξει καλά, αν γίνεται, σε ολόκληρη τη χώρα!»