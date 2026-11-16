Η Raye οδηγεί την κούρσα των φετινών Grammy με 11 υποψηφιότητες.

Η Raye οδηγεί την κούρσα των υποψηφιότητων των φετινών βραβείων Grammy με τις Rosalía, Ella Langley, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers και Olivia Dean να ακολουθούν. Οι υποψηφιότητες των Grammy ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα 16/11, με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες να κυριαρχούν στις υποψηφιότητες στις κύριες κατηγορίες.

Η Raye κέρδισε 11 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων για το δίσκο και το τραγούδι της χρονιάς με το «Where is my Husband!», και για το άλμπουμ της χρονιάς με το This Music May Contain Hope. Η Rosalía έλαβε εννέα υποψηφιότητες με το πολυβραβευμένο Lux, το οποίο επίσης έλαβε υποψηφιότητα για άλμπουμ της χρονιάς, ενώ το single «Berghain» είναι υποψήφιο για άλμπουμ και τραγούδι της χρονιάς.

Η Taylor Swift έλαβε πέντε υποψηφιότητες, καθώς το The Life of a Showgirl είναι υποψήφιο για άλμπουμ της χρονιάς, ενώ το The Fate of Ophelia είναι υποψήφιο για δίσκο της χρονιάς και το κομμάτι της από το Toy Story 5 I Knew It, I Knew You είναι υποψήφιο για τραγούδι της χρονιάς.

Επίσης, ο Bruno Mars είναι ο μοναδικός άνδρας καλλιτέχνης στη φετινή κούρσα για το άλμπουμ της χρονιάς με το The Romantic, το πρώτο του σόλο άλμπουμ από το 2016.

Στο μεταξύ, εντύπωση προκαλεί η απουσία του Harry Styles από τα φετινά βραβεία καθώς το τελευταίο του άλμπουμ Kiss All the Time. Disco, Occasionally έμεινε εκτός κούρσας. Η Μαντόνα, με το Confessions II. το πιο δυνατό της άλμπουμ εδώ και δεκαετίες, κατάφερε να κερδίσει τέσσερις υποψηφιότητες στις κατηγορίες ποπ και χορευτικής μουσικής, αλλά καμία στην γενική κατηγορία.

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Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC, που ανήκει στην Disney, καθώς επίσης και στις πλατφόρμες streaming Disney+ και Hulu. Σημειώνεται ότι τα Grammy 2027 θα είναι τα πρώτα μετά από 50 και πλέον χρόνια που δεν θα μεταδοθούν από το CBS.

Δείτε τις υποψηφιότητες στις big4 κατηγορίες:

Δίσκος της χρονιάς

Man I Need — Olivia Dean

Choosin’ Texas — Ella Langley

I Just Might – Bruno Mars

Where is My Husband! – Raye

The Cure – Olivia Rodrigo

Berghain – Rosalía, Björk, Yves Tumor

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Dracula – Tame Impala With JENNIE

Άλμπουμ της χρονιάς

Lost Weekend – Phoebe Bridgers

The Art of Loving – Olivia Dean

Dandelion – Ella Langley

The Romantic – Bruno Mars

This Music May Contain Hope – Raye

You Seem Pretty Sad for a Girl so in Love – Olivia Rodrigo

LUX (Complete Works) – Rosalía

The Life of a Showgirl – Taylor Swift

Τραγούδι της χρονιάς

Berghain – Björk Guðmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella & Dylan Wiggins

Choosin’ Texas – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley & Joybeth Taylor

the cure – Daniel Nigro & Olivia Rodrigo

hate that i made you love me – Ariana Grande, Max Martin & Ilya Salmanzadeh

I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5)- Jack Antonoff & Taylor Swift

Man I Need – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. & Zach Nahome

Risk It All – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars

WHERE IS MY HUSBAND! – Rachel Keen & Mike Sabath

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

SIENNA SPIRO

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters