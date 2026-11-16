Η Raye οδηγεί την κούρσα των υποψηφιότητων των φετινών βραβείων Grammy με τις Rosalía, Ella Langley, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers και Olivia Dean να ακολουθούν. Οι υποψηφιότητες των Grammy ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα 16/11, με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες να κυριαρχούν στις υποψηφιότητες στις κύριες κατηγορίες.
Η Raye κέρδισε 11 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων για το δίσκο και το τραγούδι της χρονιάς με το «Where is my Husband!», και για το άλμπουμ της χρονιάς με το This Music May Contain Hope. Η Rosalía έλαβε εννέα υποψηφιότητες με το πολυβραβευμένο Lux, το οποίο επίσης έλαβε υποψηφιότητα για άλμπουμ της χρονιάς, ενώ το single «Berghain» είναι υποψήφιο για άλμπουμ και τραγούδι της χρονιάς.
Η Taylor Swift έλαβε πέντε υποψηφιότητες, καθώς το The Life of a Showgirl είναι υποψήφιο για άλμπουμ της χρονιάς, ενώ το The Fate of Ophelia είναι υποψήφιο για δίσκο της χρονιάς και το κομμάτι της από το Toy Story 5 I Knew It, I Knew You είναι υποψήφιο για τραγούδι της χρονιάς.
Επίσης, ο Bruno Mars είναι ο μοναδικός άνδρας καλλιτέχνης στη φετινή κούρσα για το άλμπουμ της χρονιάς με το The Romantic, το πρώτο του σόλο άλμπουμ από το 2016.
Στο μεταξύ, εντύπωση προκαλεί η απουσία του Harry Styles από τα φετινά βραβεία καθώς το τελευταίο του άλμπουμ Kiss All the Time. Disco, Occasionally έμεινε εκτός κούρσας. Η Μαντόνα, με το Confessions II. το πιο δυνατό της άλμπουμ εδώ και δεκαετίες, κατάφερε να κερδίσει τέσσερις υποψηφιότητες στις κατηγορίες ποπ και χορευτικής μουσικής, αλλά καμία στην γενική κατηγορία.
Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC, που ανήκει στην Disney, καθώς επίσης και στις πλατφόρμες streaming Disney+ και Hulu. Σημειώνεται ότι τα Grammy 2027 θα είναι τα πρώτα μετά από 50 και πλέον χρόνια που δεν θα μεταδοθούν από το CBS.
Δείτε τις υποψηφιότητες στις big4 κατηγορίες:
Δίσκος της χρονιάς
Man I Need — Olivia Dean
Choosin’ Texas — Ella Langley
I Just Might – Bruno Mars
Where is My Husband! – Raye
The Cure – Olivia Rodrigo
Berghain – Rosalía, Björk, Yves Tumor
The Fate of Ophelia – Taylor Swift
Dracula – Tame Impala With JENNIE
Άλμπουμ της χρονιάς
Lost Weekend – Phoebe Bridgers
The Art of Loving – Olivia Dean
Dandelion – Ella Langley
The Romantic – Bruno Mars
This Music May Contain Hope – Raye
You Seem Pretty Sad for a Girl so in Love – Olivia Rodrigo
LUX (Complete Works) – Rosalía
The Life of a Showgirl – Taylor Swift
Τραγούδι της χρονιάς
Berghain – Björk Guðmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella & Dylan Wiggins
Choosin’ Texas – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley & Joybeth Taylor
the cure – Daniel Nigro & Olivia Rodrigo
hate that i made you love me – Ariana Grande, Max Martin & Ilya Salmanzadeh
I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5)- Jack Antonoff & Taylor Swift
Man I Need – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. & Zach Nahome
Risk It All – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars
WHERE IS MY HUSBAND! – Rachel Keen & Mike Sabath
Καλύτερος νέος καλλιτέχνης
Angine de Poitrine
Geese
Ella Langley
Slayyyter
SIENNA SPIRO
Don Toliver
Remi Wolf
The Womack Sisters