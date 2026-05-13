Στις 7 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στην εντυπωσιακή Crypto.com Arena του Λος Αντζελες, η 69η τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων Grammy, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε στην παρουσίαση του Disney Upfront στη Νέα Υόρκη.

Επίσης, η διοργάνωση του 2027 αποκτά νέα τηλεοπτική στέγη, το ABC, μετά από μισό αιώνα μετάδοσης από το CBS. Το δίκτυο και η Ακαδημία Ηχογράφησης των ΗΠΑ, είχαν ανακοινώσει από το 2024 τη δεκαετή συμφωνία με ισχύ από την επόμενη χρονιά.

Αυτό σημαίνει ότι η τελετή αποχωρεί από το CBS, το οποίο μετέδιδε τα Grammy Awards από το 1973.

Σημαίνει επίσης ότι την επόμενη χρονιά το ABC θα φιλοξενεί τρία μεγάλα γεγονότα: τα Grammy, τα Οσκαρ και το Super Bowl.

Οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν στις 16 Νοεμβρίου, ενώ δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μεταξύ 31 Αυγούστου 2025 και 28 Αυγούστου 2026.

Ο πρώτος γύρος ψηφοφορίας θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 22 Οκτωβρίου, ενώ ο τελικός γύρος θα διεξαχθεί μεταξύ 10 Δεκεμβρίου και 7 Ιανουαρίου.

Τα Grammy έχουν ως στόχο να γιορτάζουν τη μουσική που συγκινεί τον κόσμο και αυτή ακριβώς η στιγμή βασίζεται σε αυτό» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Ηχογράφησης Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ. «Είναι μια συναρπαστική περίοδος για τον οργανισμό μας, μια νέα στέγη και ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για τα βραβεία. Είμαστε ακόμα στην αρχή και τα καλύτερα έρχονται», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Associated Press