Η εταιρεία κατέκτησε το Grand Award «Supply Chain Team of the Year» καθώς και 4 Gold, 8 Silver και 5 Bronze βραβεία για την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Με τη σπουδαία ανώτατη διάκριση Grand Award «Supply Chain Team of the Year», 17 επιμέρους βραβεία και μία σημαντική ατομική αναγνώριση ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Lidl Ελλάς στα φετινά Supply Chain & Logistics Awards 2026, τον κορυφαίο θεσμό επιβράβευσης της επιχειρησιακής αριστείας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα.

Η ηγετική πορεία της ομάδας επισφραγίστηκε με την κατάκτηση 4 Gold, 8 Silver και 5 Bronze βραβείων σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών — από τη διαχείριση αποθηκών και τις μεταφορές έως την πρόβλεψη ζήτησης και τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, η Αθανασία Φωτεινού, Director Operational Logistics της Lidl Ελλάς, διακρίθηκε στη λίστα «20under40 Supply Chain 2026», αναδεικνύοντας τη δυναμική των ανθρώπων της εταιρείας που οδηγούν τον κλάδο στη νέα εποχή.

Η Κορυφαία Διάκριση

Grand Award — Supply Chain Team of the Year: Η ανώτατη αναγνώριση του θεσμού για την ομάδα Logistics της Lidl Ελλάς, επιβραβεύοντας τη συλλογική προσπάθεια, τη στρατηγική ευθυγράμμιση και την απαρέγκλιτη δέσμευση στην επιχειρησιακή αρτιότητα.

Αναλυτικά οι Gold διακρίσεις

General Retail/Super Market: «Lidl Ελλάς: Μοντέλο Επιχειρησιακής Αριστείας στο Λιανεμπόριο μέσω Ολιστικού Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας». Μια διάκριση που επιβραβεύει τη συνολική στρατηγική διασύνδεσης των logistics με το δίκτυο καταστημάτων, εξασφαλίζοντας μέγιστη λειτουργική ακρίβεια.

«Lidl Ελλάς: Μοντέλο Επιχειρησιακής Αριστείας στο Λιανεμπόριο μέσω Ολιστικού Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας». Μια διάκριση που επιβραβεύει τη συνολική στρατηγική διασύνδεσης των logistics με το δίκτυο καταστημάτων, εξασφαλίζοντας μέγιστη λειτουργική ακρίβεια. Best Warehousing & Distribution Operations: «360° Inbound Logistics: Ψηφιακό Οικοσύστημα Ενοποιημένης Διαχείρισης Παραλαβών (ZFM - DSCI - ALMA)». Πλήρης ψηφιοποίηση των εισερχόμενων ροών στα κέντρα διανομής, εκμηδενίζοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τους χρόνους εκτέλεσης.

«360° Inbound Logistics: Ψηφιακό Οικοσύστημα Ενοποιημένης Διαχείρισης Παραλαβών (ZFM - DSCI - ALMA)». Πλήρης ψηφιοποίηση των εισερχόμενων ροών στα κέντρα διανομής, εκμηδενίζοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τους χρόνους εκτέλεσης. Best Cost Optimization & Efficiency: «Full Truck Direct Delivery: Απευθείας Τροφοδοσία Full Trucks για Προϊόντα Υψηλού Όγκου σε Απαιτητικούς Προορισμούς». Βελτιστοποίηση του μεταφορικού έργου μέσω απευθείας δρομολογήσεων πλήρους φορτίου, επιτυγχάνοντας ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων και μείωση εκπομπών.

«Full Truck Direct Delivery: Απευθείας Τροφοδοσία Full Trucks για Προϊόντα Υψηλού Όγκου σε Απαιτητικούς Προορισμούς». Βελτιστοποίηση του μεταφορικού έργου μέσω απευθείας δρομολογήσεων πλήρους φορτίου, επιτυγχάνοντας ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων και μείωση εκπομπών. Best Use of Telematics & IoT in Transport: «Smart Telematics: Αυτοματοποίηση, IoT Monitoring και Προηγμένα Analytics στην Εφοδιαστική Αλυσίδα». Αξιοποίηση τεχνολογιών IoT για real-time παρακολούθηση του στόλου, εγγυώμενη υψηλή ασφάλεια και απόλυτη διαφάνεια σε κάθε διαδρομή.

Οι πολλαπλές αυτές διακρίσεις αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της αφοσίωσης, της τεχνογνωσίας και του πάθους των ανθρώπων της Lidl Ελλάς, οι οποίοι εξελίσσουν καθημερινά τις λειτουργίες logistics με γνώμονα την επιχειρησιακή αρτιότητα.