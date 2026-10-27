Πανελλαδική έρευνα των It’s Just Period, Deon Policy Institute και WHEN καταγράφει την έκταση του φαινομένου και αναδεικνύει προτάσεις για την αντιμετώπισή του.

Η φτώχεια περιόδου αποτελεί μια πραγματικότητα και στην Ελλάδα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα χιλιάδων γυναικών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας «Η Φτώχεια Περιόδου στην Ελλάδα και Προτάσεις Αντιμετώπισής της», 1 στις 8 γυναίκες (12,5%) δηλώνει ότι δεν μπόρεσε τουλάχιστον μία φορά τους τελευταίους 12 μήνες να αγοράσει προϊόντα περιόδου λόγω οικονομικής αδυναμίας. Παράλληλα, 1 στις 10 γυναίκες (10,2%) έχει καταφύγει σε αυτοσχέδια μέσα για τη διαχείριση της περιόδου, ενώ το 16,6% έχει χρειαστεί να στερηθεί βασικά αγαθά ή να παραλείψει άλλες αναγκαίες δαπάνες για να καλύψει τις σχετικές ανάγκες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, σε πανελλαδικό δείγμα 2.000 ατόμων, και αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, τη σημασία της μείωσης ή κατάργησης του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, τα οποία σήμερα φορολογούνται με συντελεστή 24%. Η μείωσή του στο 13% ή στο 6% αποτελεί μία από τις προτάσεις για τη βελτίωση της οικονομικής πρόσβασης στα προϊόντα αυτά.

Η Lidl Ελλάς στηρίζει την κατεύθυνση της μείωσης του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου και με τη γκάμα προϊόντων Siempre, προσφέρει επιλογές με την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας-τιμής, καλύπτοντας βασικές καθημερινές ανάγκες.

Ταυτόχρονα, η χρηματοδότηση της έρευνας, μαζί με το Mediterranean Women’s Fund, εντάσσεται στην προσπάθεια ανάδειξης της φτώχειας περιόδου και τεκμηρίωσης προτάσεων για την αντιμετώπισή της. Μέσα από τη συνεργασία με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που φέρνουν το ζήτημα στον δημόσιο διάλογο, η Lidl Ελλάς συμβάλλει στην αναζήτηση ουσιαστικών λύσεων για την καλύτερη πρόσβαση των γυναικών σε προϊόντα περιόδου.

Η πλήρης έρευνα «Η Φτώχεια Περιόδου στην Ελλάδα και Προτάσεις Αντιμετώπισής της» είναι διαθέσιμη εδώ.