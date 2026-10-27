Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά 520 τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα εκατομμυρίων ευρώ και εταιρικές συναλλαγές του Άγγελου Γιαννακόπουλου στο εξωτερικό, με επίκεντρο τη Βρετανία, την Κύπρο, την Ιρλανδία.

Εμβάσματα εκατομμυρίων ευρώ προς τη Βρετανία, χρηματοδότηση αγοράς ακινήτου στη Μύκονο μέσω Κύπρου, λογαριασμοί ελληνικών επιχειρήσεων στην Ιρλανδία και εμπορικές συναλλαγές σε έξι ακόμη χώρες δίνουν πανευρωπαϊκές διαστάσεις στην έρευνα για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και τους συνεργάτες του. Η διαβιβαστική αναφορά της ΕΛ.ΑΣ. καταγράφει τραπεζικές κινήσεις, εταιρικές συμμετοχές και αιτήματα δικαστικής συνεργασίας προς έντεκα κράτη: τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Δανία. Οι ελληνικές αρχές αναζητούν τους πραγματικούς διαχειριστές των χρημάτων και ελέγχουν εάν οι συναλλαγές αντιστοιχούσαν σε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το μέγεθος της οικονομικής έρευνας αποτυπώνεται στους αριθμούς: τουλάχιστον 520 τραπεζικοί λογαριασμοί, με δικαιούχους τουλάχιστον 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα, εξετάστηκαν για την περίοδο από το 2020. Σύμφωνα με την αστυνομική αξιολόγηση, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έσοδα από την ερευνώμενη οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών διακινούνταν μεταξύ κρατών, με διαδοχικές συναλλαγές που δυσχέραιναν τον εντοπισμό της προέλευσής τους. Στο ίδιο πλαίσιο ελέγχεται η διοχέτευση χρημάτων στη σύσταση επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με τρίτους καταχωρισμένους ως διαχειριστές ή εκπροσώπους. Για ορισμένες περιπτώσεις, η αναφορά καταγράφει υπόνοιες χρήσης πλαστών εγγράφων ή δήλωσης προσώπων που αγνοούσαν ότι εμφανίζονταν με εταιρική ιδιότητα.

Μία από τις χρηματικές διαδρομές που έχουν καταγραφεί οδηγεί στο Λονδίνο. Από τις 6 έως τις 27 Αυγούστου 2025 μεταφέρθηκαν συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς της «RENT AND DREAM Ε.Ε.» σε δύο λογαριασμούς βρετανικών τραπεζών, με δικαιούχο την «PEMA CORPORATION LIMITED». Η εταιρεία έχει έδρα στη βρετανική πρωτεύουσα και νόμιμο εκπρόσωπο πρόσωπο που περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους. Μέσω του ελληνικού υποκαταστήματός της μίσθωσε το «HOTEL ANASTASIA VILLAGE», στην περιοχή Αγία Άννα – Καλαφάτης της Μυκόνου, ένα τουριστικό ακίνητο περίπου 8.621 τετραγωνικών μέτρων με χώρους εστίασης. Οι αρχές ζήτησαν τις αναλυτικές κινήσεις των λογαριασμών, τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων προσώπων και τα δικαιολογητικά ανοίγματός τους, ώστε να αποσαφηνιστεί η διαδρομή των ποσών.

Η Μύκονος συνδέεται και με τη μεταφορά 2,6 εκατ. ευρώ από την Κύπρο. Στις 28 Ιουλίου 2021, λογαριασμός της ελληνικής «FL MYK Μ.Α.Ε.» πιστώθηκε με το συγκεκριμένο ποσό από λογαριασμό της «PERBENE HOLDING LTD», με αιτιολογία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Όπως καταγράφεται στην αναφορά, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση τιμήματος αγοράς ακινήτου στη θέση Τηγάνι Μυκόνου. Το κυπριακό σκέλος περιλαμβάνει συνολικά επτά εταιρείες, για τις οποίες ζητήθηκαν στοιχεία διοίκησης, πραγματικών δικαιούχων, φορολογικών δηλώσεων και συναλλαγών. Καταγράφεται επίσης παλαιότερη συμμετοχή κυπριακής εταιρείας κατά 50% σε ελληνική επιχείρηση.

Παράλληλα, ζητήθηκε έλεγχος γνησιότητας κυπριακών εγγράφων ταυτότητας δύο προσώπων που εμφανίζονται ως διαχειριστές ερευνώμενων εταιρικών σχημάτων.

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Στην Ιρλανδία τηρούνται λογαριασμοί 47 ελληνικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής αφορούν τόσο τις τραπεζικές κινήσεις και τους δικαιούχους όσο και τα ηλεκτρονικά ίχνη της διαχείρισης των λογαριασμών. Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν διευθύνσεις IP και χρόνους πρόσβασης, αναζητώντας ποιοι έδιναν τις εντολές των συναλλαγών. Πρόσθετο αίτημα συνδέθηκε με τραπεζικές κάρτες που κατασχέθηκαν σε έρευνα στη Ρόδο στις 27 Αυγούστου 2026. Για τις κάρτες ζητήθηκαν οι συνδεδεμένοι λογαριασμοί, οι δικαιούχοι, οι κινήσεις, τα δηλωμένα τηλέφωνα ηλεκτρονικής τραπεζικής και οι διευθύνσεις αποστολής.

Ξεχωριστή διαδρομή ακολούθησε η αναζήτηση στοιχείων για λογαριασμούς 20 ελληνικών εταιρειών στην Banking Circle Denmark. Το αρχικό αίτημα απευθύνθηκε στο Λουξεμβούργο, όπου εδρεύει η Banking Circle S.A. Η δικαστική αρχή του Λουξεμβούργου απάντησε ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί τηρούνταν στη Δανία και υπέδειξε την υποβολή αιτήματος εκεί. Ακολούθησε αίτημα προς τις δανικές αρχές για τραπεζικά στοιχεία και συναλλαγές.

Στη Βουλγαρία, οι αρχές εξετάζουν λογαριασμούς ελληνικών εταιρειών και εμπορικές συναλλαγές με δώδεκα επιχειρήσεις. Αντίστοιχα αιτήματα καταγράφονται για δύο εταιρείες στην Ολλανδία, δύο στη Ρουμανία, μία στο Βέλγιο, τέσσερις στην Ιταλία και τέσσερις στη Γαλλία. Το ερώτημα είναι εάν τα τιμολόγια αντιστοιχούσαν σε πραγματικές παραδόσεις προϊόντων και παροχές υπηρεσιών. Για τη διασταύρωση ζητήθηκαν φορτωτικές, αποδεικτικά εξόφλησης και στοιχεία για εγκαταστάσεις, προσωπικό και μεταφορικά μέσα.

Το εύρος των συναλλαγών και οι εκκρεμείς απαντήσεις από το εξωτερικό αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο όσα έχουν αποκαλυφθεί να αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αφήνει, πάντως, ένα αιχμηρό ερώτημα για τις φορολογικές υπηρεσίες: πώς εντόπισαν οι αστυνομικοί όσα διέφυγαν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους ελεγκτές; Το ερώτημα αυτό πρέπει να απαντηθεί αρμοδίως, με συγκεκριμένα στοιχεία για τους ελέγχους που έγιναν — και για όσους δεν έγιναν.