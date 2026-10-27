«Να λογοδοτήσει η ΑΑΔΕ για την αποτυχία της» ζητά η Νέα Αριστερά.

«Είναι γνωστή η έφεση του Άδωνι Γεωργιάδη να «πουλάει τρέλα» στους πολίτες και να υποστηρίζει πως έχουμε «την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών».

Σήμερα όμως ξεπέρασε κάθε όριο στην κοροϊδία, καθώς ισχυρίστηκε πως πολύκροτες υποθέσεις όπως της Pizza Fan, του κυκλώματος των «στημένων» στο μπάσκετ και των φούρνων «Χωριάτικο» πιάστηκαν χάρη στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και το επιτελικό κράτος», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Να θυμίσουμε στον επίδοξο ίνφλουενσερ πως εδώ και χρόνια τα συγκεκριμένα κυκλώματα λειτουργούσαν, έκλεβαν τα δημόσια ταμεία, έστηναν παραμάγαζα, μοίραζαν μίζες. Κανένα πολυδιαφημισμένο «σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης», κανένας ελεγκτικός μηχανισμός, καμία πλατφόρμα, δεν τους «τσίμπησε» ποτέ. Δεν τους υποψιάστηκαν καν!

Οι συλλήψεις και οι αποκαλύψεις ήρθαν μετά από έρευνες που διατάχθηκαν από τις δικαστικές αρχές, ύστερα κι από καταγγελίες πολιτών. Το περίφημο «επιτελικό κράτος» κοιμόταν ύπνο βαθύ. Καμία υποστελεχωμένη υπηρεσία και κανένα «έξυπνο σύστημα» δεν δούλεψε, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα.

Στην περίπτωση, δε, του κυκλώματος στο μπάσκετ, το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν εκείνο που άλλαξε σκανδαλωδώς τον νόμο και πίεσε να βγει πρόεδρος στην ΕΟΚ ο Βαγγέλης Λιόλιος», συνεχίζει η Πατησίων και προσθέτει: «Ας μην προσπαθεί λοιπόν ο «γελωτοποιός του βασιλιά» Άδωνις Γεωργιάδης να αλλάξει την πραγματικότητα. Οι πολίτες ξέρουν καλά πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε κανόνα τη διαφθορά και την παρανομία.

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Αλήθεια, θα λογοδοτήσει κανένας στην ΑΑΔΕ για το όργιο παρανομιών από τις οποίες τα δημόσια ταμεία έχασαν τόσα εκατομμύρια;»