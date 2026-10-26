Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 59 συλληφθέντες για την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες είναι οι 59 συλληφθέντες για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εννιά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Η ποινική δίωξη αφορά τη συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, όπως και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεταξύ άλλων.

Από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για την υπόθεση για την αλυσίδα «Χωριάτικο», εννέα είναι κακουργήματα και μόνο δύο πλημμελήματα: μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών και απάτη από κοινού.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές, λόγω πλήθους κατηγορουμένων.

Χωριάτικο: Η ποινική δίωξη

Ειδικότερα, η ποινική δίωξη για την υπόθεση «Χωριάτικο» αφορά τις εξής κατηγορίες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης