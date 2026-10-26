Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες είναι οι 59 συλληφθέντες για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εννιά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.
Η ποινική δίωξη αφορά τη συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, όπως και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεταξύ άλλων.
Από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για την υπόθεση για την αλυσίδα «Χωριάτικο», εννέα είναι κακουργήματα και μόνο δύο πλημμελήματα: μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών και απάτη από κοινού.
Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές, λόγω πλήθους κατηγορουμένων.
Χωριάτικο: Η ποινική δίωξη
Ειδικότερα, η ποινική δίωξη για την υπόθεση «Χωριάτικο» αφορά τις εξής κατηγορίες:
- Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
- Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ
- Συνέργεια στη φοροδιαφυγή
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών
- Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
- Μαστροπεία απο κοινού και κατ’ εξακολούθηση
- Ληστεία από κοινού
- Απάτη από κοινού
- Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση
- Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος