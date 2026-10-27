«Πρέπει όποιος δηλώνει Νεοδημοκράτης να του κόβουν την επιδότηση;» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την υπόθεση του Σπύρου Κουλκουδίνα, ενώ τόνισε πως δεν υπάρχει πολιτικό θέμα πίσω από την παραίτηση Μπεκίρη.

Μετά τον Παύλο Μαρινάκη και ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήρε την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και του επιτελικού κράτους με φόντο τις εξελίξεις στις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής της Pizza Fan και του «Χωριάτικου», αλλά και αυτή με τα «στημένα» στο μπάσκετ.

«Δεν χαίρονται οι πολίτες που πλέον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν και αντί να πιάνουν μόνο τον βιοπαλαιστή που δεν έχει να πληρώσει τα ένσημά του, πιάνουν και τα μεγάλα ψάρια, που έκλεβαν συστηματικά την εφορία; Αυτό νομίζω πως οι πολίτες το χαίρονται. Τώρα, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που στήσαμε και το επιτελικό κράτος που έχει λοιδορηθεί, φτιάξαμε μηχανισμούς για αυτούς που παλιά τη γλίτωναν. Δεν είναι αυτό καλό για τους πολίτες; Δεν είναι μια αίσθηση ισονομίας; Εγώ αυτό το βλέπω εξαιρετικά θετικό και καθόλου τοξικό», είπε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας.

Ερωτηθείς εάν αυτές οι σπείρες είχαν κάλυψη ή βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό, ο υπουργός απάντησε: «Δεν είναι μόνο θέμα κρατικού μηχανισμού, ούτε εγώ μπορώ να ξέρω αν λάδωναν αριστερά και δεξιά και τι έκαναν. Και οι τρεις υποθέσεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας είναι υποθέσεις 15 ετών και τώρα καταφέρνει το κράτος και τις εξαρθρώνει».

Ειδικά για το σκάνδαλο στο μπάσκετ, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Οι πρώτες καταγγελίες για στημένους αγώνες στη δικογραφία είναι από το 2018. Δεν ήταν ο Μητσοτάκης το '18 πρωθυπουργός, ούτε καν ο Λιόλιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Άρα εδώ έχουμε χτυπήσει μια ρίζα πολύ πιο παλιά. Οι πολίτες βλέπουν τώρα πως η διαφθορά χτυπιέται στη ρίζα της».

«Δεν βλέπω κάποιο πολιτικό θέμα στην υπόθεση Μπεκίρη»

Για την υπόθεση του Μιχάλη Μπεκίρη, ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως «δεν είχε αρμοδιότητες, ήταν ένας εθελοντής του πρωθυπουργού που διαχειριζόταν κάπως την προσέλευση του κόσμου, δεν είχε κάποιον εκτελεστικό ρόλο. Είχε ένα γραφείο στη Βουλή και έβλεπε κόσμο, βουλευτές που ήθελαν να δουν τον πρωθυπουργό, δεν έκανε κάτι άλλο», ενώ σημείωσε πως και ο ίδιος διατηρεί άμισθους συμβούλους που προβλέπονται από το ΦΕΚ.

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Για την αποχώρησή του από τα καθήκοντα του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού, σημείωσε πως: «Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ τον κ. Μπεκίρη και καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Όταν σε στοχοποιούν τόσο πολύ και σε βαράνε συνέχεια, πρέπει να προστατέψεις τον εαυτό σου. Δεν βλέπω κάποιο πολιτικό θέμα».

Βολές κατά Τσίπρα

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στην ταινία «Ο Νονός», ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Εγώ θα έλεγα να διαλέξει κάποια ταινία που να έχει σχέση με τη Λατινική Αμερική και τη Βενεζουέλα. Αν το έκανε αυτό θα του έλεγα μπράβο. Γιατί ωραία μας τα λέει ο Αλέξης για την ετοιμότητά του, θέλω όμως να υπενθυμίσω πως πριν από 2-3 εβδομάδες βγήκε ένα βίντεο ενός αξιωματούχου από το Καράκας που είπε πως μια συγκεκριμένη ημερομηνία του 2012 πήγε σε ένα ξενοδοχείο, μπήκε σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο και έδωσε από συγκεκριμένο πρόσωπο στον Αλέξη Τσίπρα μια βαλίτσα με λεφτά. Έχετε ακούσει κάποιο σχόλιο από τον κ. Τσίπρα; Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο, ενώ τον προκαλώ διαρκώς. Έχει κάτι να μας πει; Να πει ότι είναι ψέματα, να πει ότι θα πάει στα δικαστήρια, να πει ποιον Μαδούρο; Εφόσον είχε κάποια σχέση με αυτούς, πρέπει να αντιδράσει».

Και συνέχισε: «Μην αγγίζει θέματα εντιμότητας ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάδα είναι χωριό, γνωριζόμαστε, δεν μπορεί να το παίξει έντιμος. Αλέξη μου, σταμάτα την πλάκα με την εντιμότητά σου, πες κάτι άλλο, πες για τον καιρό».

«Όποιος δηλώνει Νεοδημοκράτης να του κόβουν την επιδότηση;»

Ερωτηθείς για τον Σπύρο Κουλκουδίνα που είναι ανάμεσα στα άτομα εισέπραξαν κοινοτικά κονδύλια, τα οποία ενώ προορίζονταν για την ενίσχυση της παράκτιας αλιείας, ο υπουργός σημείωσε: «Την επιδότηση την πήρε πριν γίνει βουλευτής. Το ΕΣΠΑ στο πρόγραμμα αλιείας χρηματοδοτούσε τουριστικά σκάφη και δεν πήρε λεφτά εκτός προγράμματος. Έχουν πάρει άλλοι 30.000. Δεν κατάλαβα, επειδή είναι ο κ. Κουλκουδίνας στη ΝΔ πρέπει να κοπεί από το πρόγραμμα ενώ το δικαιούται; Υπάρχει οποιοδήποτε υπηρεσιακό έγγραφο από το ΕΣΠΑ που λέει πως ο Κουλκουδίνας κακώς πήρε την επιδότηση; Ή πρέπει όποιος δηλώνει Νεοδημοκράτης να του κόβουν την επιδότηση; Στην προσπάθειά μας να ρίξουμε τον Μητσοτάκη, πάμε να κάνουμε την Ελλάδα ζούγκλα».

Τα σενάρια συγκυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ, ο Σαμαράς και ο Καραμανλής

Για τις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως δεν διατηρεί προσωπική κόντρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη: «Τον ήξερα και από χθες; Η κριτική είναι μόνο πολιτική, δεν έχω προσωπικά με τον κ. Ανδρουλάκη. Ίσα ίσα, μου δίνεται η ευκαιρία να πω πως αυτή η επίθεση Καρτερού που τον είπε βλάκα, με βρίσκει φοβερά αντίθετο και την καταδικάζω. Δεν έχω κάτι να χωρίσω με τον κ. Ανδρουλάκη».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, απάντησε: «Εγώ είπα πως είμαι υπέρ της αυτοδυναμίας. Στο ερώτημα που θέτετε διαρκώς για συγκυβέρνηση, έχω την άποψη πως το μόνο κόμμα που θεωρητικά — όχι ότι αυτό θα επιθυμούσα εγώ — θα μπορούσε να γίνει συγκυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί συμφωνούμε στα πολύ βασικά».

Για τον Αντώνη Σαμαρά σχολίασε: «Γιατί, έχει κόμμα; Όταν θα έχει, ρωτήστε με για συγκυβέρνηση. Ο κ. Καράογλου έκανε λάθος».

Για τον Κώστα Καραμανλή σημείωσε πως η συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη έστειλε εικόνα ενότητας: «Δεν νομίζω πως υπάρχει θέμα να τον συναντήσει ή να μην τον συναντήσει ο κ. Μητσοτάκης. Συναντιούνται κατά καιρούς, δεν βλέπω κανένα ιδιαίτερο θέμα».

«Δεν θα κάνω debate με τον Πολάκη»

Τέλος, ερωτηθείς αν θα πραγματοποιήσει debate με τον Παύλο Πολάκη στο νοσοκομείο των Χανίων, ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Όχι, εγώ έχω ανακοινώσει εδώ και πολλές μέρες το πρόγραμμα των ταξιδιών μου. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα πάω στα Χανιά, άρχισε φασαρία από το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ. Σε αυτόν τον αναβρασμό χώθηκε ο Πολάκης και είπε πως το νοσοκομείο καταρρέει», συμπληρώνοντας πως έκανε δημόσιο κάλεσμα για συζήτηση των προβλημάτων και την Παρασκευή θα παρευρίσκεται και ο βουλευτής Χανίων.

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