Με κακοκαιρία και έντονες βροχές θα κυλήσει ο αυριανός καιρός που θέτει υπό απειλή ακύρωσης τις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Με εντονα άστατο καιρό και ισχυρές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις και οι μαθητικές παρελάσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Κολυδάς για τον καιρό των παρελάσεων: Οι περιοχές με τα πιο έντονα φαινόμενα

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ελλάδας, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται στη Θεσσαλία, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη Μαγνησία και τη Λάρισα, όπου τα τοπικά ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Οι βροχοπτώσεις κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές, γι’ αυτό συνιστάται προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής. Στην Αττική, τα περισσότερα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

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Ισχυροί άνεμοι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από την Παρασκευή, ενώ σταδιακή βελτίωση του καιρού προβλέπεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

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Η ανάρτηση Κολυδά

Ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται το επόμενο διήμερο, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Τετάρτη ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Θεσσαλία, κυρίως Μαγνησία και Λάρισα, Σποράδες και Εύβοια, όπου τα ύψη βροχής τοπικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται επίσης σε Ανατολική Στερεά, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική οι περισσότερες βροχές αναμένονται έως το μεσημέρι. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα μεγάλα υψόμετρα της ηπειρωτικής χώρας.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6–7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά.

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα περιορίζονται και το Σαββατοκύριακο ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά, με τη θερμοκρασία πάντως να παραμένει χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.

{https://x.com/KolydasT/status/2115046160968589575}

ΕΜΥ – Έκτακτο Δελτίο για κακοκαιρία έως την Τετάρτη: Κόκκινη προειδοποίηση για Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινόμενα, για τα οποία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, αναμένονται την Τετάρτη στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Κόκκινη προειδοποίηση την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Την Τετάρτη τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν σε ορισμένες περιοχές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εκδίδουν κόκκινη προειδοποίηση για Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα, κυρίως στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας. Δωδεκάνησα: Ισχυρά φαινόμενα με κόκκινη προειδοποίηση.

Παράλληλα, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Έως αργά το βράδυ. Ανατολική Στερεά Ελλάδα: Κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία.

Αττική: Έως τις πρωινές ώρες. Δυτικές και βόρειες Κυκλάδες: Έως τις πρωινές ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmfn0ht4ao2h?integrationId=40599y14juihe6ly}