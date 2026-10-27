«Θα έχουν απέναντι τους ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ και θα ηττηθούν» τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής προκάλεσαν οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να εξαπολύει επίθεση κατά του υπουργού, σχολιάζοντας αιχμηρά τόσο τη στάση του για τις μετεκλογικές συνεργασίες όσο και τις αναφορές του στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Όπως υποστήριξε ο κ. Τσουκαλάς «ο κ. Γεωργιάδης, που πριν λίγες εβδομάδες είχε βάλει στο τραπέζι ανοικτά το σενάριο συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, άλλαξε γραμμή αφού προφανώς του τράβηξαν το αυτί από το Μαξίμου. Ο αδελφοποιτός του Κυριάκου Βελόπουλου, ο πολιτικός που χρωστά στον Αντώνη Σαμαρά τη μεταπήδηση του από ένα ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα στην αντιπροεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αράδιασε και χθες τις αερολογίες του ότι δήθεν μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί, αλλά όχι με τους Βελόπουλο, Σαμαρά και Λατινοπούλου που είναι σάρκα από τη σάρκα της Νέας Δημοκρατίας.»

«Γελάνε και τα τσιμέντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ απευθυνόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη τόνισε ότι «Απατηλά τα όνειρά σας, κ. Γεωργιάδη, και μην αγχώνεστε γιατί δεν θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, οπότε δεν θα χρειαστεί να βρει εταίρο.»

«Όσο και αν ο κ. Γεωργιάδης προσπάθησε να επιλέξει αντιπάλους, επιτέθηκε δυσφημιστικά στον Νίκο Ανδρουλάκη για να τον πλήξει πολιτικά, δεν τα κατάφερε. Θα έχουν απέναντί τους ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ και θα ηττηθούν», κατέληξε ο Κώστας Τσουκαλάς.