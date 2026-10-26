Το σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ για τη νίκη του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία.

«Νίκη της Δημοκρατίας, νίκη της προόδου!», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Instagram ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τη νίκη του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία.

«Η νίκη του Λούλα είναι μια μεγάλη δικαίωση για τον βραζιλιάνικο λαό και ένα ισχυρό παγκόσμιο μήνυμα ότι η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η μάχη κατά των ανισοτήτων μπορούν να επικρατήσουν κατά της

Ακροδεξιάς. Ότι η μοίρα της Λατινικής Αμερικής δεν είναι προδιαγεγραμμένη, ότι δεν ορίζει ο Τραμπ το μέλλον της», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Όταν οι προοδευτικές δυνάμεις δίνουν ελπίδα, υπερασπίζονται τους πολλούς και απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, μπορούν να πετύχουν μεγάλες ανατροπές.

Οι κοινωνίες δεν είναι καταδικασμένες στην ανισότητα και στον συντηρητισμό. Η αλλαγή είναι υπόθεση των πολιτών!

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Συγχαρητήρια στον Λούλα και στον βραζιλιάνικο λαό!».

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