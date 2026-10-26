Καθοριστική η σημασία της συμμετοχής στις εκλογές.

Οι εκλογές στη Σερβία και τη Βραζιλία έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα που έχει ευρύτερη σημασία: η συμμετοχή στις κάλπες μπορεί να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς και να καθορίσει τις εξελίξεις. Στη Σερβία, η συμμετοχή αυξήθηκε κατά δέκα περίπου μονάδες σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές, ξεπερνώντας τελικά το 67%, ενώ στη Βραζιλία η συμμετοχή κινήθηκε πάνω από το 80%.

Το συμπέρασμα έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη χώρα μας, όπου η αποχή αποτελεί σταθερή παράμετρο των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων. Αλλά το εκλογικό αποτέλεσμα κρίνεται από τους παρόντες, όχι από τους απόντες. Και αυτό σίγουρα το ξέρουν στο Μέγαρο Μαξίμου όπου δεν έχουν κανένα λόγο να διευκολύνουν τη συμμετοχή ειδικά των νέων ψηφοφόρων στις εκλογές. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ημερομηνία των εκλογών...

Α.