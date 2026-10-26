Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση του πρωθυπουργού να παραμείνουν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία.

«Η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να παραμείνουν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε στον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αντίληψή του για μια ΙΧ εξωτερική πολιτική, που την αντιμετωπίζει ως προσωπική του υπόθεση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει επανειλημμένα ζητήσει την ανάκληση της πυροβολαρχίας και την επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτικών. Η παραμονή τους σε μια περιοχή πολεμικής ανάφλεξης εκθέτει σε κινδύνους το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και διαιωνίζει την εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς», συνεχίζει η Κουμουνδούρου και προσθέτει: «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να εξηγήσει στη Βουλή και στον ελληνικό λαό με ποια κριτήρια λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις, ποια συμφέροντα εξυπηρετούν και γιατί θεωρεί ότι μπορεί να δεσμεύει τη χώρα χωρίς ουσιαστική πολιτική διαβούλευση.

Η Ελλάδα χρειάζεται εξωτερική πολιτική με διαφάνεια, δημοκρατική λογοδοσία και σταθερό προσανατολισμό στην ειρήνη, τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο».