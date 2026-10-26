Ο ΣΥΡΙΖΑ χαιρετίζει τη νίκη της «Φοιτητικής Λίστας» στις εκλογές στη Σερβία.

«Η "Φοιτητική Λίστα" νίκησε στις εκλογές της Σερβίας απέναντι στο κυβερνών κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς και μαζί της νίκησαν οι προοδευτικοί πολίτες, τα κινήματα και οι συλλογικότητες που αγωνίστηκαν επίμονα απέναντι σε μια διεφθαρμένη και αυταρχική Δεξιά. Μια νέα σελίδα ανοίγει στη Σερβία, με τη σφραγίδα των κινημάτων και της νέας γενιάς», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών στη Σερβία.

«Το Κίνημα είχε συλλογική ηγεσία και έκανε πράξη το μεγάλο «εμείς» δημιουργώντας ένα νέο πολιτικό υπόδειγμα για την Ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο νικηφόρος εκλογικός συνδυασμός που συγκροτήθηκε μετά την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ και στηρίχτηκε στο φοιτητικό και πανεπιστημιακό κίνημα, καθώς και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επικεντρώθηκε στα ζητήματα διαφάνειας και κράτους δικαίου, αλλά και στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους. Με συγκεκριμένες αιχμές και προτεραιότητες, αλλά και αποφασιστικότητα, μια μεγάλη μάχη κερδήθηκε από τον λαό της Σερβίας», συνεχίζει η Κουμουνδούρου και προσθέτει: «Μια νέα σελίδα ανοίγει στη Σερβία, με τη σφραγίδα των κινημάτων και της νέας γενιάς».