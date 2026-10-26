«Το φοιτητικό κίνημα, μη βρίσκοντας ικανή πολιτική έκφραση αυτοοργανώθηκε, έδωσε τη μάχη του και κέρδισε», τονίζει ο Χάρης Δούκας.

«Αλλαγή πολιτικής σελίδας στη Σερβία. Εν αναμονή των εξελίξεων μετά τη μεγάλη εκλογική ανατροπή, μόνο αισιοδοξία εμπνέει η επικράτηση στις εκλογές ενός δυναμικού Κινήματος Πολιτών», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών στη Σερβία.

«Η «Φοιτητική Λίστα», που γεννήθηκε από το μαζικό φοιτητικό κίνημα που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια με αφορμή την πολύνεκρη τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, αναδείχθηκε στις χθεσινές εκλογές πρώτο κόμμα. Το φοιτητικό κίνημα, μη βρίσκοντας ικανή πολιτική έκφραση αυτοοργανώθηκε, έδωσε τη μάχη του και κέρδισε», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.

{https://x.com/h_doukas/status/2114612898404180244}