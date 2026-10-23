Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η απομάκρυνση των συντριμμιών στην οδό Αλκμήνης, με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να διαβεβαιώνει ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με απόλυτη ασφάλεια, ενώ χρήματα και προσωπικά αντικείμενα που εντοπίζονται στα χαλάσματα επιστρέφονται στους κατοίκους.

Στην επιχείρηση απομάκρυνσης των συντριμμιών στην οδό Αλκμήνης αναφέρεται με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι οι εργασίες συνεχίζονται με απόλυτη ασφάλεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της κατάρρευσης.

Όπως επισημαίνει, ο Δήμος Αθηναίων ανέλαβε το δύσκολο έργο και θα παραμείνει στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας υπογραμμίζει ότι τα χρήματα και τα προσωπικά αντικείμενα που εντοπίζονται στα χαλάσματα παραδίδονται αμέσως στους κατοίκους.

Στόχος είναι η απομάκρυνση των συντριμμιών να γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες να εντοπίσουν τα αίτια της κατάρρευσης.

{https://www.facebook.com/share/r/1KAG6T1Auh/?mibextid=wwXIfr}