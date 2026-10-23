Στην επιχείρηση απομάκρυνσης των συντριμμιών στην οδό Αλκμήνης αναφέρεται με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι οι εργασίες συνεχίζονται με απόλυτη ασφάλεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της κατάρρευσης.
Όπως επισημαίνει, ο Δήμος Αθηναίων ανέλαβε το δύσκολο έργο και θα παραμείνει στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωσή του.
Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας υπογραμμίζει ότι τα χρήματα και τα προσωπικά αντικείμενα που εντοπίζονται στα χαλάσματα παραδίδονται αμέσως στους κατοίκους.
Στόχος είναι η απομάκρυνση των συντριμμιών να γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες να εντοπίσουν τα αίτια της κατάρρευσης.
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