Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τη νίκη του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας.

«Η νίκη του Λούλα απέναντι στον Μπολσονάρο είναι μια μεγάλη νίκη της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό, της ελπίδας απέναντι στον φόβο, της κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στην πολιτική του μίσους και των ανισοτήτων», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας.

«Σε μια εποχή ανόδου της Ακροδεξιάς, ο αγώνας του Λούλα μας απέδειξε ότι αυτή η δυσμενής εξέλιξη μπορεί να αποτραπεί όταν η Αριστερά υπερασπίζεται τη δημοκρατία, αντιμετωπίζει τις ανισότητες και δίνει απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνίας. Όταν κάνει πράξη την κοινωνική προστασία και τον αγώνα ενάντια στη φτώχεια», συνεχίζει ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός και προσθέτει: «Η νίκη του Λούλα δίνει δύναμη σε όσους αγωνίζονται για έναν κόσμο ειρήνης, συνεργασίας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Για όλους τους λαούς που αποφασίζουν κυρίαρχα για το μέλλον τους, χωρίς την κηδεμονία των ισχυρών».

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