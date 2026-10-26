Η «Οδύσσεια» του Έλον Μασκ δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως το είχε υποσχεθεί πριν από μήνες, ο Έλον Μασκ παρουσιάζει τη δική του εκδοχή στην «Οδύσσεια» του Ομήρου, η οποία έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του, Grok Imagine.

Την Παρασκευή, η εταιρεία δημοσίευσε στο X το πρώτο επεισόδιο διάρκειας επτά λεπτών σε «δημιουργική συνεργασία» με τα Wonder Studios και τον σκηνοθέτη Ντεβ Γουόκερ, οι οποίοι ειδικεύονται στην παραγωγή ταινιών με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Θυμίζουμε, ότι τον περασμένο Ιούλιο, μετά την κυκλοφορία της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, την οποία ο Μασκ αποδοκίμασε για την επιλογή του καστ - ειδικά όσον αφορά την επιλογή του Έλιοτ Πέιτζ για τον ρόλο του Σίνωνα και της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ελένης της Τροίας - και τις «ιστορικές της ανακρίβειες», ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει τη δική του «ιστορικά ακριβή» ταινία η οποία θα βασίζεται στο έπος του Ομήρου.

Σημείωσε επίσης ότι η ΑΙ ταινία του με τίτλο «Η Οδύσσεια» θα είναι έτοιμη μέχρι τα τέλη του 2026.

«Πριν τελειώσει η χρονιά, το Grok Imagine θα δημιουργήσει μια ταινία μεγάλου μήκους με θέμα την "Οδύσσεια", η οποία θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στο έργο του Ομήρου», είχε δηλώσει ο Μασκ.

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Πόσο καλή είναι η ΑΙ Οδύσσεια του Μασκ;

Η εκδοχή της ιστορίας του Ομήρου, όπως την φαντάστηκε ο Μασκ μέσω του Grok, είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς. Το πρώτο επεισόδιο διαρκεί λίγο περισσότερο από επτά λεπτά και δείχνει τον Οδυσσέα να αφήνει την Πηνελόπη και τον νεογέννητο Τηλέμαχο, ενώ στη συνέχεια βλέπουμε την άφιξη των Ελλήνων στην Τροία. Επίσης, όλοι οι χαρακτήρες είναι λευκοί.

Από τεχνική άποψη, η «AI Οδύσσεια» αντλεί πολλά οπτικά στοιχεία από την «Οδύσσεια» του Νόλαν, αλλά δεν προκαλεί το ίδιο δέος, ενώ ακόμη και σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, η υποκριτική πάσχει· οι χαρακτηρισμοί «άψυχη» και «ξύλινη» φαίνεται να επαναλαμβάνονται στα σχόλια ακόμα και εκείνων των θεατών που δείχνουν ανοχή προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Οπτικά, παρουσιάζει όλα τα συνηθισμένα προβλήματα των βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και που οφείλεται στο γεγονός ότι το μοντέλο δεν κατανοεί πλήρως τον φωτισμό ή την προοπτική. Τα φόντα επίσης παρουσιάζουν ένα φαινόμενο παρόμοιο με το «texture pop-in».

Ως απλή ταινία για να δει κανείς, το σενάριο είναι μάλλον μέτριο, ενώ είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς όλους τους χαρακτήρες, καθώς μοιάζουν μεταξύ τους ή μοιάζουν πάρα πολύ με πραγματικά πρόσωπα.

Επιπλέον, σε όλη τη διάρκεια του βίντεο, ο Οδυσσέας είναι ο μόνος χαρακτήρας που κατονομάζεται. Αν δεν έχετε διαβάσει την «Οδύσσεια» σχετικά πρόσφατα, θα μπερδευτείτε ως προς την ταυτότητα ορισμένων χαρακτήρων.

Στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας, η Wonder Studios δημοσίευσε στο X ότι «Ο Όμηρος δεν είχε το Grok… εμείς όμως το έχουμε». Πράγματι! Ο Όμηρος, μάλιστα, διηγήθηκε την ιστορία τόσο καλά και χωρίς καμία βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη, που οι άνθρωποι συνεχίζουν να την διασκευάζουν σχεδόν 3.000 χρόνια αργότερα...

Μέχρι στιγμής, πάνω από 6 εκατομμύρια θεατές έχουν δει την «ΑΙ Οδύσσεια» του Έλον Μασκ.