Ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς τόπους της Αθήνας, αναδεικνύεται ξανά.

Ο Κεραμεικός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές της Αθήνας, που κουβαλά χιλιάδες χρόνια ιστορίας, η οποία συνδέεται τόσο με την καθημερινή ζωή των αρχαίων Αθηναίων όσο και με πληθώρα θρησκευτικών τελετών, τους πολέμους και τις ταφικές τους παραδόσεις.

Το όνομά του συνδέεται άμεσα με τους κεραμείς, δηλαδή τους τεχνίτες που κατασκεύαζαν πήλινα αγγεία, με αρκετά από αυτά να σώζονται μέχρι και σήμερα.

Κεραμεικός – Η περιοχή της Αθήνας με χιλιάδες χρόνια ιστορίας

Όπως αναδεικνύεται και μέσα από το βίντεο του UP STORIES, ο Κεραμεικός πρόκειται για μία «ζωντανή» χρονοκάψουλα, που βάζει τους πολίτες και τους επισκέπτες μέσα σε έναν χώρο με χιλιάδες χρόνια ιστορίας.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανάδειξης και αναβάθμισης από το Υπουργείο Πολιτισμού, έρχεται ξανά στην επιφάνεια ένας από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της πρωτεύουσας.

Παρατηρούνται ανανεωμένες διαδρομές, τις οποίες μπορείτε να ακολουθήσετε για να περιηγηθείτε στον χώρο, υπάρχει περισσότερη βλάστηση και βελτιωμένη προσβασιμότητα με την περιήγηση να ξεκινά Αγίων Ασωμάτων, από την πλευρά της Ερμού.

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Ο Κεραμεικός από την αρχαιότητα στο σήμερα

Στην αρχαιότητα, ο Κεραμεικός, αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία, με πολλά από τα ερείπια να σώζονται μέχρι και σήμερα.

Ήταν μία περιοχή της Αθήνας, με εργαστήρια, δρόμους, κτίρια και σημαντικά σημεία που συνδέονται τόσο με την καθημερινή δραστηριότητα των ανθρώπων, όσο και με τις θρησκευτικές, λατρευτικές τους συνήθειες και παραδόσεις.

Τον 5ο αιώνα π. Χ. δημιουργήθηκαν τα αθηναϊκά τείχη που χώρισαν την περιοχή στα δύο: τον Έσω και Έξω Κεραμεικό.

Εκεί, βρίσκονταν το Δίπυλο, μία από τις σημαντικότερες πύλες της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και η Ιερά Οδός που κατέληγε στην Ελευσίνα.

Από την Ιερά Πύλη ξεκινούσε η Ιερά Οδός, η οποία συνδεόταν με τα Ελευσίνια Μυστύρια.

Οι πρώτες ταφικές δραστηριότητες χρονολογούνται περί το 2700 – 2000 π.Χ, και σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες συνεχίστηκαν μέχρι τον 6ο αιώνα μ.Χ..

Η σημερινή περιοχή του Κεραμεικού βρίσκεται κοντά στο Γκάζι, το Μεταξουργείο και το Θησείο.

Η σύγχρονη Αθήνα, έχει κυκλώσει την περιοχή, ενώ έπειτα από τις ενέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού η περιήγηση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κεραμεικού, μοιάζει με ταξίδι στον χρόνο.