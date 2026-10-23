Το featurette που κυκλοφόρησε μάς δείχνει τον Τζόνι Ντεπ να γίνεται Ebenezer Scrooge με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Πολλοί αγαπημένοι ηθοποιοί έχουν ενσαρκώσει τον ρόλο του Ebenezer Scrooge μέσα στα χρόνια, και ενώ ο Τζόνι Ντεπ ήδη έχει έναν αριθμό εμβληματικών ρόλων στο βιογραφικό του, τώρα ετοιμάζεται να αφήσει το στίγμα του ως τσιγκούνης και στριφνός Ebenezer.



Ένα νέο featurette που κυκλοφόρησε για την επερχόμενη ταινία του Τι Γουέστ, δείχνει τον Ντεπ να «αγκαλιάζει» την ταυτότητα του λογοτεχνικού χαρακτήρα του Ντίκενς και τους συμπρωταγωνιστές του να εξηγούν επίσης τι κάνει αυτή τη νέα προσέγγιση στο κλασικό παραμύθι τόσο διαφορετική.

Ο Ντεπ λατρεύει τις μεταμορφώσεις στους ρόλους του. Το ίδιο κι εμείς. Έτσι, αυτόν τον Νοέμβριο, ο ηθοποιός δεν γίνεται απλώς, Ebenezer Scrooge, αλλά είναι ο Scrooge του Τι Γουέστ.

Ενώ οι προηγούμενες διασκευές έχουν σχεδιαστεί ώστε να απευθύνονται σε κοινό όλων των ηλικιών, ο Γουέστ επιλέγει να αναδείξει τα σκοτεινότερα στοιχεία του επερχόμενου θανάτου του Scrooge. Και ο πλέον κατάλληλος για να τον βοηθήσει στο όραμά του, είναι φυσικά ο Ντεπ που όσο και να πεις μια εμπειρία την έχει, χάρη και στην προηγούμενη συνεργασία του με τον εξίσου σκοτεινό, Τιμ Μπαρτον.

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Ο Τζόνι Ντεπ έγινε Scrooge και το διασκέδασε με την καρδιά του

«Θα είμαι ειλικρινής, την πρώτη φορά που τον είδα με πλήρες μακιγιάζ δεν τον αναγνώρισα», λέει ο συμπρωταγωνιστής του Ντεπ, Τράμελ Τίλμαν, που παίζει ένα από τα Φαντάσματα των Χριστουγέννων. «Ο Τζόνι ήταν πραγματικά ενθουσιασμένος στο να παίξει τον Σκρουτζ με τον δικό του τρόπο», συμπληρώνει και τον πιστεύουμε.

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«Ο Τζόνι πραγματικά αγκαλιάζει τη διαδικασία του μακιγιάζ», λέει ο Μπάρι Γκάουερ, σχεδιαστής προσθετικών στην ταινία. «Προτείνει πράγματα όπως για παράδειγμα οι σπίλοι. Ήθελε το πηγούνι του λίγο πιο μακρύ, οτιδήποτε μπορούσαμε να προσθέσουμε στον χαρακτήρα».

Αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του καστ συμφωνούν λέγοντας ότι, ο ηθοποιός που είναι γνωστός για την ικανότητά του να μεταμορφώνεται για ρόλους όπως ο Τζακ Σπάροου από τους Πειρατές της Καραϊβικής και ο Τρελοκαπελάς από την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, απόλαυσε την ευκαιρία να ενσαρκώσει τον χαρακτήρα του Ντίκενς.

«Νομίζω ότι φέρνει κάτι μοναδικό σε όλα όσα κάνει», λέει ο Ρούπερτ Γκριντ που παίζει τον Μπομπ Κράτσιτ στην ταινία. «Νομίζω ότι είναι ένας τόσο τέλειος ρόλος για εκείνον».

«Ο Τζόνι δίνει μια ερμηνεία που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ πριν», συμφωνεί και ο Σερ Ίαν ΜακΚέλεν που παίζει τον Μάρλεϊ. «Αλλά αυτό περιμένεις από τον Τζόνι Ντεπ, έτσι δεν είναι; Είναι γεμάτος εκπλήξεις», προσθέτει.

«Είναι ο Τζόνι που κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα», λέει η Ντέιζι Ρίντλεϊ που υποδύεται την Κλάρα, «και είναι αυτοί οι, μεγαλύτεροι από τη ζωή, χαρακτήρες με μια πραγματική ανθρώπινη πινελιά».

Το Ebenezer έρχεται στις αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.