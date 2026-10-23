Τα πρώτα στοιχεία της ΔΙΜΕΑ αποτυπώνουν την εξέλιξη των τιμών λιανικής κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής των μέτρων.

Μικτή εικόνα παρουσιάζει η αγορά καυσίμων κατά την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του έκτακτου πακέτου επιδοτήσεων ύψους 46 εκατ. ευρώ, που ενεργοποίησε η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα διυλιστήρια. Παρά τις ενισχύσεις που φτάνουν έως τα 40 λεπτά ανά λίτρο, η αποκλιμάκωση δεν είναι ομοιόμορφη. Η αμόλυβδη βενζίνη εμφανίζει μείωση 2,6 λεπτών ανά λίτρο, ενώ το diesel κίνησης καταγράφει οριακή αύξηση και το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει σχεδόν αμετάβλητο.

Τα πρώτα στοιχεία της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) για τις 21 Οκτωβρίου, σε σύγκριση με τις 15 Οκτωβρίου 2026, αποτυπώνουν την εξέλιξη των τιμών λιανικής κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής των μέτρων. Η παρέμβαση ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου και συνδυάζει κρατικές επιδοτήσεις με απευθείας εκπτώσεις από τα διυλιστήρια, με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπεται συνολική ενίσχυση 40 λεπτών ανά λίτρο, εκ των οποίων 20 λεπτά προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και 20 λεπτά από τα διυλιστήρια. Στο diesel κίνησης η συνολική παρέμβαση ανέρχεται σε 20 λεπτά, με κρατική συμμετοχή 15 λεπτών και έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια. Για την αμόλυβδη βενζίνη προβλέπεται κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων υποχώρησε από τα 2,202 ευρώ στις 15 Οκτωβρίου στα 2,176 ευρώ στις 21 Οκτωβρίου, καταγράφοντας μείωση 1,18%. Η υποχώρηση είναι αισθητά μικρότερη από την προβλεπόμενη επιδότηση των 10 λεπτών, χωρίς αυτό να αποδεικνύει ότι η ενίσχυση δεν μετακυλίστηκε στους καταναλωτές, καθώς η σύγκριση επηρεάζεται και από τις μεταβολές των τιμών χονδρικής.

Αντίθετα, στο diesel κίνησης, παρά την προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση των 20 λεπτών, η μέση λιανική τιμή αυξήθηκε οριακά από τα 2,122 στα 2,125 ευρώ το λίτρο. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου η μέση τιμή μειώθηκε μόλις κατά 0,4 λεπτά, από τα 1,564 στα 1,560 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι επιδοτήσεις δεν έχουν οδηγήσει, μέχρι στιγμής, σε αντίστοιχου μεγέθους καθαρές μειώσεις των δημοσιευμένων μέσων τιμών λιανικής. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν να απομονωθεί η επίδραση του μέτρου από τις υπόλοιπες μεταβολές της αγοράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των τιμοκαταλόγων των ΕΛΠΕ και της Motor Oil μεταξύ 15 και 22 Οκτωβρίου.

Στην αμόλυβδη 95 οκτανίων καταγράφεται μείωση περίπου 8,6 λεπτών ανά λίτρο στα ΕΛΠΕ και 8,2 λεπτών στη Motor Oil, πριν από τον ΦΠΑ. Αντίθετα, στο diesel κίνησης η υποχώρηση περιορίζεται σε περίπου ένα λεπτό, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται κοντά στα 1,2 λεπτά ανά λίτρο.

Τέλος, οι γεωγραφικές αποκλίσεις παραμένουν έντονες. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη διαμορφώθηκε στα 2,433 ευρώ το λίτρο, έναντι 2,146 ευρώ στην Αττική και 2,152 ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Στο diesel κίνησης, η τιμή στις Κυκλάδες έφτασε τα 2,351 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώθηκε στα 1,706 ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο.