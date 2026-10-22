Πού θα πέσουν βροχές και καταιγίδες ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου - Η νέα πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Δυναμική εμφάνιση θα κάνουν οι βροχές από την Παρασκευή 23 του μήνα σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Οι βροχές θα συνεχιστούν καθόλη την εβδομάδα και σύμφωνα με την πρόγνωση υπό βροχή θα γίνουν οι παρελάσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας ανήμερα της εθνικής επετείου για την 28η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την εικόνα του χάρτη με άστατο καιρό σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας αναμένεται να κυλήσει το διήμερο της 27ης και 28ης Οκτωβρίου με αρκετές βροχές και καταιγίδες ανήμερα της εθνικής εορτής που δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και την διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων. Τα φαινόμενα δεν θα είναι παντού ίδιας έντασης. Βροχές αναμένονται μεταξύ άλλων, στην Αττική, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η τελική προγνωστική εικόνα θα αποσαφηνιστεί όσο πλησιάζουμε στις παραμονές της εθνικής εορτής.

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=OetZQRmFik0}