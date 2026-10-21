Βροχές τις επόμενες μέρες. Όσα ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Με αρκετά σύννεφα θα ξημερώσει η Πέμπτη με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι ο καιρός αρχικά θα είναι άστατος στα βόρεια και δυτικά της χώρας. Ειδικότερα μετά τα μεσάνυχτα αναμένονται δυνατές μπόρες και καταιγίδες στα δυτικά, όπως στην Κέρκυρα και τα Ιωάννινα. Το πρωί της Πέμπτης θα έχουμε τοπικά φαινόμενα στην Πελοπόννησο και από το μεσημέρι και μετά ο καιρός σιγά - σιγά θα ανοίξει.

Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα κεντρικά τους 24 βαθμούς, στα βόρεια από 18 έως 23 και στα νότια στους 27 βαθμούς. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 22 έως και 25 βαθμούς.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι καλός, αλλά θα έχουμε βροχές από τη Θράκη μέχρι και τη Λέσβο. Το βράδυ του Σαββάτου θα συννεφιάσει στα δυτικά και θα έχουμε βροχές από την Ήπειρο μέχρι και την Πελοπόννησο.

Τη Δευτέρα θα έχουμε βροχές και στην Κρήτη, όπως στις νότιες Κυκλάδες μέχρι και τα δωδεκάνησα.

Στις 27 και 28/10 αναμένεται μεγαλύτερη ένταση στην Κρήτη και γενικότερα στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

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Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=gqTtinhyat8}