Ο νεαρός νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Χανίων.

Την μάχη για την ζωή του έχασε 22χρονος που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στα Χανιά μετά από τροχαίο που σημειώθηκε την προπερασμένη Κυριακή (11/10) σε περιοχή του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το kriti24.gr, ο νεαρός νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Χανίων αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε έπειτα από 10 ημέρες παραμονής στη ΜΕΘ.Το τροχαίο σημειώθηκε την προπερασμένη Κυριακή, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο 22χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο, προτού διακομιστεί διασωληνωμένος στα Χανιά.