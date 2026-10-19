Ο 25χρονος προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα στη λεωφόρο Βαυρώνος.

Χειροπέδες σε έναν 25χρονο πέρασαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/10) αστυνομικοί στην Αρτέμιδα, ο οποίος προκάλεσε τροχαίο ατύχημα υπό την επήρεια αλκοόλ και στη συνέχεια στράφηκε εναντίον των αστυνομικών με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 στη λεωφόρο Βαυρώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο, όταν ο 25χρονος έχασε τον έλεγχο του ΙΧ αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν να τον συλλάβουν, εκείνος έβγαλε μαχαίρι και τους απείλησε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να τον συλλάβουν.

Κατά το αλκοτέστ που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε συγκέντρωση αλκοόλ 0,89 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, με το επιτρεπόμενο όριο να είναι 0,25 mg/l.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.