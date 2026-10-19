Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μεταφέρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις του, άνδρας που έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στη συμβολή Πειραιώς και Γερανίου.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Ομόνοιας, όταν άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι τετάρτου ορόφου ξενοδοχείου στη διασταύρωση των οδών Πειραιώς και Γερανίου.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από τις αστυνομικές αρχές, ενώ στο σημείο μετέβησαν πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διακομίστηκε χωρίς αισθήσεις στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την πτώση επικράτησε αναταραχή στο δωμάτιο με ήχους από σπασμένα γυαλιά, ενώ ο άνδρας φέρεται να φώναζε «βοήθεια» στα ελληνικά και τα αγγλικά. Παρόλο που οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πιθανή αυτοκτονία, η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται δεύτερο πρόσωπο ή αν προηγήθηκε συμπλοκή.