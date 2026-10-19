Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Ομόνοιας, όταν άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι τετάρτου ορόφου ξενοδοχείου στη διασταύρωση των οδών Πειραιώς και Γερανίου.
Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από τις αστυνομικές αρχές, ενώ στο σημείο μετέβησαν πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διακομίστηκε χωρίς αισθήσεις στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την πτώση επικράτησε αναταραχή στο δωμάτιο με ήχους από σπασμένα γυαλιά, ενώ ο άνδρας φέρεται να φώναζε «βοήθεια» στα ελληνικά και τα αγγλικά. Παρόλο που οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πιθανή αυτοκτονία, η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται δεύτερο πρόσωπο ή αν προηγήθηκε συμπλοκή.